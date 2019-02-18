17 Şubat Uluslararası Kediler Günü, isminden de anlaşıldığı gibi dünya çapında kutlanmaktadır Peki Dünya Kediler Günü nedir? Ne zaman ve nasıl ortaya çıktı? Ayrıntılar haberimizde...

DÜNYA KEDİLER GÜNÜ NE ZAMAN ve NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Uluslararası Kediler Günü, isminden de anlaşıldığı gibi dünya çapında kutlanmaktadır. Kediseverleri bir araya getiren tek gün 8 Ağustos değil, 17 Şubat'ta da Dünya Kedi Günü kutlanıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) 29 Ekim'de, Rusya'da 1 Mart'ta, Polonya'da ise 17 Şubat'ta kutlanıyor. Dünya Kedi Günü ile karıştırılan Uluslararası Kedi Günü, 2002 yılında Uluslararası Hayvan Refahı Fonu tarafından oluşturuldu.

Dünya Kedi Günü ile karıştırılan Uluslararası Kedi Günü, 2002 yılında Uluslararası Hayvan Refahı Fonu tarafından oluşturuldu.

KEDİLER 5 BİN YIL ÖNCE EVCİLLEŞTİRİLDİ

Fosillerin DNA'sı henüz araştırılmamış olması nedeniyle, araştırmacılar iki olasılığı öne çıkarıyor. Çin'de bulunan kediler ya Ortadoğu'dan getirilmiş evcil hayvanlardı; ya da çiftçiler tarafından evcilleştirildiler.

ABD'nin Missouri Üniversitesi'nde genetik bilimci olan Leslie Lysons’ın açıklaması dikkat çekici: Vahşi kediler utangaç hayvanlar… Büyük olasılıkla insan yerleşimlerine farelerden dolayı yaklaştılar ve köylüler de onları yakalamalarına izin verdi.

KEMAL KILIÇDAROĞLU, CHP'NİN KEDİSİ ŞERO'NUN DÜNYA KEDİLER GÜNÜNÜ NASIL KUTLADI?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Dünya Kediler Günü dolayısıyla Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

“CHP’nin kedisi” olarak bilinen ve genel merkez inşaatından bu yana parti binasında yaşayan Şero’nun fotoğrafını paylaşan Kılıçdaroğlu, göz kırpan bir emoji ile “Kentlerimizi ve tüm yaşam alanlarımızı sizler için yaşanabilir kılmak bizim sorumluluğumuzdur. #DünyaKedilerGünü kutlu olsun. Martın sonu sizin için de bahar” paylaşımı yaptı.

Şero adına açılan Twitter hesabından ise Kılıçdaroğlu’na ‘Teşekkür’ yanıtı geldi