Dünya Kulüplerarası Plaj Futbolu Şampiyonası final heyecanı yarın

Dünya Kulüplerarası Plaj Futbolu Şampiyonası finalinde kadınlarda İtalya'nın Pavia Lokrians takımı ile Polonya'nın Lady Grembach Lodz ekibi karşılaşacak. Erkekler finalinde ise Brezilya'dan Flamengo ile Çin'den Meizhou Hakka takımları mücadele edecek.

19 ülkeden 5 kadın 22 erkek takımın katıldığı Dünya Kulüplerarası Plaj Futbolu Şampiyonası yarın oynanacak final maçları ile tamamlanacak. Yedi gündür Alanya Belediyesi'nin sponsorluğunda devam eden maçlar sonucunda finale çıkan takımlar belli oldu.

Kadınlarda şampiyonanın başından bu yana mükemmel maçlar ortaya koyan İtalya'nın Pavia Lokrians takımı ile Polonya'nın Lady Grembach Lodz takımı yarın saat 15.15'de finalde karşılaşacak. Kadınlarda üçüncülüğü Amerika'nın Norcal Takımını uzatmada 4-2 yenen Rusya'nın WFC Zvezda elde etti.

İlk finalist Meizhou Hakka oldu

Yarı finalde İran'ın Shahin Khazar takımını 3 Portekizli oyuncunun mükemmel futbolu ile 9-1 yenen Çin ekibi Meihou Hakka takımı finale yükseldi. Jordan (2), Leonardo Santos (6) ve Liu'nun golleri ile İran takımı bozguna uğradı Günün ikinci yarı finalinde İspanya'nın Levante takımı ile, Brezilya'nın Flamengo ekibi karşılaştı. Baştan sona büyük çekişme içinde geçen karşılaşmanın üç periyotu da berabere sonuçlandı. Uzatmada da eşitlik bozulmayınca penaltı atışlarına geçildi. Flamengo bu atışlarda rakibine 3-1'lik üstünlük sağladı ve finalde Meizhou Hakka'nın rakibi oldu. Final karşılaşması yarın saat 12.45'de Kleopatra plajında başlayacak.

Alanya Belediyespor kazandı

Alanya Belediyespor, günün son maçında Rusya'nın Krylia Sovetov Takımı'nı Stankoviç, Filipe ve Yasin'in golleriyle 7-4 yenerek beşincilik maçı oynamaya hak kazandı. Alanya Belediyespor'un yarınki rakibi Almanya'nın Rostocker Robben takımı oldu.

Kaynak: İHA