Dünya Kupası Elemeleri G Grubu: Türkiye 6 - 0 Cebelitarık | Maç sonucu

G Grubunda 8 karşılaşmaya çıkan topladığı 15 puanla ve 3. sırada yer alan A Milli futbol takımımız, 9. maçında Cebelitarık'ı konuk etti. 6-0'lık galibiyetle maça bitiren ay-yıldızlılar üç puanı alarak Dünya Kupası'na katılmak için önemli bir eşiği geçti...

Avrupa Elemeleri G Grubu mücadelesinde Türkiye, Cebelitarık'ı 6-0 mağlup etti.

65. dakikada milli takım farkı 4'e yükseltti. Sol kanatta topla buluşan Rıdvan Yılmaz'ın arka direğe yerden gönderdiği topa Merih Demiral gelişine düzgün bir vuruş yaptı ve fileleri havalandırdı: 4-0.

77. dakikada ay-yıldızlı ekip etkili geldi. Rıdvan'ın sol kanattan arka direğe yaptığı ortada Hakan Çalhanoğlu kafa ile topu indirdi. Kerem Aktürkoğlu, altıpas içinde önünde bulduğu meşin yuvarlağa zor pozisyonda vurdu ancak kaleye giden top savunmaya çarptı ve uzaklaştı.

81. dakikada milli takım 5. golünü attı. Sol kanatta Rıdvan'ın altıpas içine yerden sert gönderdiği topa Serdar Dursun kayarak vurdu ve meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 5-0.

84. dakikada ay-yıldızlılar farkı 6'ya çıkardı. Orkun'un sağ kanattan kullandığı kornerde Mert Müldür ön direkte kafayı vurdu ve topu ağlara gönderdi: 6-0.

Müsabaka ay-yıldızlı ekibin 6-0 üstünlüğüyle sona erdi.