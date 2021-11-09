Grubunda 8 karşılaşmaya çıkan topladığı 15 puanla ve 3. sırada yer alan A Milli futbol takımımız, 9. maçında Cebelitarık'ı konuk ediyor. Mutlak galibiyet parolasıyla maça çıkan ay-yıldızlılar üç puanı alarak Dünya Kupası'na katılmak için önemli bir eşiği geçmeyi hedefliyor. Milli takımımızın bu maçını canlı olarak izlemek isteyenler için Dünya Kupası Elemeleri G Grubu: Türkiye - Cebelitarık maçı izle TRT 1 | TRT 1 canlı yayın izle linki haberimizde...

DÜNYA KUPASI ELEMELERİ G GRUBU: TÜRKİYE - CEBELİTARIK MAÇI İZLE TRT 1 | TRT 1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Türkiye - Cebelitarık Dünya Kupası Elemeleri grup maçı 13 Kasım 2021 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma saat 20.00'da başlayacak. Bu heyecan dolu karşılaşma İstanbul'da, Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.

Türkiye - Cebelitarık Dünya Kupası Elemeleri grup maçı TRT 1 kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı şifresiz olarak izleyebilecek.

TRT 1, Digiturk 23, D Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Fil Box 20, Vodafone TV 21 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

DÜNYA KUPASI ELEMELERİ G GRUBU: TÜRKİYE - CEBELİTARIK MAÇI İZLE TRT 1

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