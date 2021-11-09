Son dakika: 13 Kasım 2021 Cumartesi Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Son 24 saat bugünkü korona tablosu | Coronavirüs vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?FOX TV canlı yayın Elkızı 4. bölüm full, tek parça izle | Elkızı 4. bölüm canlı izleTransplantasyon ne demek, TDK'ya göre Transplantasyon kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Dünya Kupası Elemeleri G Grubu: Türkiye - Cebelitarık maçı izle TRT 1 | TRT 1 canlı yayın izle linkiATV canlı yayın Kardeşlerim 28. bölüm full, tek parça izle | Kardeşlerim son bölüm Youtube izleBağcılar'da çatışma! 3 kişi hayatını kaybetti!Kuyumcuyu soyan hırsızın savunması pes dedirtti!Son dakika|Sağlık Bakanı Koca tarafından haftalık vaka sayısı açıklandı!Diriğ ne demek, TDK'ya göre Diriğ kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Kahramanmaraş'ta sır ölüm! Yol kenarında bulundu!
İstanbul13 °C
  1. HABERLER
  2. FUTBOL
  3. Dünya Kupası Elemeleri G Grubu: Türkiye - Cebelitarık maçı izle TRT 1 | TRT 1 canlı yayın izle linki

Dünya Kupası Elemeleri G Grubu: Türkiye - Cebelitarık maçı izle TRT 1 | TRT 1 canlı yayın izle linki

Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda Türkiye, 9.maçında Cebilitarık ile karşı karşıya geliyor. Bu kapsamda zorlu mücadeleyi izlemek isteyen futbolseverler için Dünya Kupası Elemeleri G Grubu: Türkiye - Cebelitarık maçı izle TRT 1 | TRT 1 canlı yayın izle linki haberimizde...

Dünya Kupası Elemeleri G Grubu: Türkiye - Cebelitarık maçı izle TRT 1 | TRT 1 canlı yayın izle linki

Grubunda 8 karşılaşmaya çıkan topladığı 15 puanla ve 3. sırada yer alan A Milli futbol takımımız, 9. maçında Cebelitarık'ı konuk ediyor. Mutlak galibiyet parolasıyla maça çıkan ay-yıldızlılar üç puanı alarak Dünya Kupası'na katılmak için önemli bir eşiği geçmeyi hedefliyor. Milli takımımızın bu maçını canlı olarak izlemek isteyenler için Dünya Kupası Elemeleri G Grubu: Türkiye - Cebelitarık maçı izle TRT 1 | TRT 1 canlı yayın izle linki haberimizde... 

DÜNYA KUPASI ELEMELERİ G GRUBU: TÜRKİYE - CEBELİTARIK MAÇI İZLE TRT 1 | TRT 1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Türkiye - Cebelitarık Dünya Kupası Elemeleri grup maçı 13 Kasım 2021 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma saat 20.00'da başlayacak. Bu heyecan dolu karşılaşma İstanbul'da, Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.

Türkiye - Cebelitarık Dünya Kupası Elemeleri grup maçı TRT 1 kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı şifresiz olarak izleyebilecek. 

TRT 1, Digiturk 23, D Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Fil Box 20, Vodafone TV 21 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

DÜNYA KUPASI ELEMELERİ G GRUBU: TÜRKİYE - CEBELİTARIK MAÇI İZLE TRT 1

 TRT 1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

 

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu

Takımlar

O

G

B

M

A

Y

P

1.HOLLANDA

8

6

1

1

29

6

19

2.NORVEÇ

8

5

2

1

15

6

17

3.TÜRKİYE

8

4

3

1

19

15

15

4.KARADAĞ

8

3

2

3

11

11

11

5.LETONYA

8

1

2

5

8

13

5

6.CEBELİTARIK

8

0

0

8

3

34

0

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT