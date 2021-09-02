Dünya Kupası Elemeleri grup maçı: Cebelitarık - Türkiye maçı canlı izle | TRT 1 canlı yayın izle linki

Grupta son olarak Karadağ ile karşılaşan ancak 2-0 öne geçtiği maçı talihsiz bir şekilde beraberlikle bitiren Milli takımımız, 5. sınavını Cebelitarık karşısında verecek. Bu maçı merak edenler ise internet arama motorlarında Cebelitarık - Türkiye Dünya Kupası Elemeleri grup maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularını aratıyor. İşte cevaplar...

DÜNYA KUPASI ELEMELERİ: CEBELİTARIK - TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE | TRT 1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Türkiye - Cebelitarık maçı, 4 Eylül 2021 Cumartesi günü oynanacak. Saat 21.45'de başlayacak olan karşılaşma TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Grupta puansız olarak son sırada yer alan Cebelitarık, Milli Takımımızı Victoria Stadyumu'nda konuk edecek. Milli takımımız karşılaşmayı kazanarak liderliğini korumayı ve 4 maçlık galibiyet hasretine son vermeyi amaçlıyor.

TRT 1, Digiturk 23, D Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Fil Box 20, Vodafone TV 21 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

DÜNYA KUPASI ELEMELERİ : CEBELİTARIK - TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE | TRT 1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ