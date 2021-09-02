Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Filenin Sultanlarına tebrik mesajı!Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları 4 Eylül 2021 Cumartesi | Çılgın Sayısal Loto Çekilişi Sonuç sorgulama ekranıDünya Kupası Elemeleri grup maçı: Cebelitarık - Türkiye maçı canlı izle | TRT 1 canlı yayın izle linkiBoy yarışması kanlı bitti! Kıskançlığından baltayla arkadaşının cinsel organını kesti4 Eylül 2021 Cumartesi Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Bugünkü korona tablosu | Vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?Evli şirket müdüründen skandal olay! 23 yaşındaki kızın ellerini kelepçeleyerek defalarca tecavüz ettiFilenin Sultanları Hollanda'yı yarı finalde devirip Avrupa 3. oldu!Apple açıkladı! Çocuk istismarına karşı telefon tarama projesi askıya alındıYunanistan Sağlık Bakanı açıkladı! Aşı olmayan sağlık çalışanı görevden uzaklaştırıldıİBB duyurdu! 6 Eylül'de toplu ulaşım ücretsiz olacak
İstanbul21 °C
  1. HABERLER
  2. FUTBOL
  3. Dünya Kupası Elemeleri grup maçı: Cebelitarık - Türkiye maçı canlı izle | TRT 1 canlı yayın izle linki

Dünya Kupası Elemeleri grup maçı: Cebelitarık - Türkiye maçı canlı izle | TRT 1 canlı yayın izle linki

Dünya Kupası Elemeleri G grubunda lider konumda bulunan Milli takımımız grubunun 5.maçında Cebelitarık;'a konuk olacak. Maçı izlemek isteyenler de internet arama motorlarında Dünya Kupası Elemeleri grup maçı: Cebelitarık - Türkiye maçı canlı izle | TRT 1 canlı yayın izle linki başlıklarıyla aramalarda bulunuyor. Maçın yayını haberimizde...

Dünya Kupası Elemeleri grup maçı: Cebelitarık - Türkiye maçı canlı izle | TRT 1 canlı yayın izle linki

Grupta son olarak Karadağ ile karşılaşan ancak 2-0 öne geçtiği maçı talihsiz bir şekilde beraberlikle bitiren Milli takımımız, 5. sınavını Cebelitarık karşısında verecek. Bu maçı merak edenler ise internet arama motorlarında Cebelitarık - Türkiye Dünya Kupası Elemeleri grup maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularını aratıyor. İşte cevaplar...

DÜNYA KUPASI ELEMELERİ: CEBELİTARIK - TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE | TRT 1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Türkiye - Cebelitarık maçı, 4 Eylül 2021 Cumartesi günü oynanacak. Saat  21.45'de başlayacak olan karşılaşma  TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Grupta puansız olarak son sırada yer alan Cebelitarık, Milli Takımımızı Victoria Stadyumu'nda konuk edecek. Milli takımımız karşılaşmayı kazanarak liderliğini korumayı ve 4 maçlık galibiyet hasretine son vermeyi amaçlıyor. 

TRT 1, Digiturk 23, D Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Fil Box 20, Vodafone TV 21 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

DÜNYA KUPASI ELEMELERİ : CEBELİTARIK - TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE | TRT 1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

 

Dünya Kupası Elemeleri grup maçı: Cebelitarık - Türkiye maçı canlı izle | TRT 1 canlı yayın izle linki

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
84
2
3
2
2
4
6
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT