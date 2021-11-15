Son karşılaşmasında Cebelitarık'ı 6-0'lık farklı skorla geçen A Milli Futbol takımımız, 2022 Dünya Kupası'na katılma umutlarını sürdürüyor. Bu kapsamda kader maçına çıkacak olan Milli takım gruptaki son karşılaşmasında Karadağ ile karşı karşıya gelecek. Bu önemli müsabakayı takip etmek isteyen sporseverler internet arama motorlarında Dünya Kupası Elemeleri: Karadağ - Türkiye canlı izle | Karadağ - Türkiye maçı TRT 1 canlı yayın izle linki arıyor. İşte maçın canlı yayın linki...

DÜNYA KUPASI ELEMELERİ: KARADAĞ - TÜRKİYE CANLI İZLE |

Karadağ - Türkiye karşılaşması 16 Kasım 2021 Salı günü oynanacak. Karşılaşma saat 22.45'de başlayacak. Karadağ'da, Karadağ Stadyumu'nda oynanacak bu zorlu karşılaşmayı canlı olarak izlemek için Karadağ - Türkiye maçı canlı izle bağlantısına tıklayabilirsiniz.

KARADAĞ - TÜRKİYE MAÇI TRT 1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Karadağ - Türkiye karşılaşması TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı şifresiz olarak izleyebilecek. TRT 1'i izlemek için Karadağ - Türkiye maçı TRT 1 canlı yayın izle linkine tıklayabilirsiniz.

TRT 1, Digiturk 23, D Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Fil Box 20, Vodafone TV 21 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.