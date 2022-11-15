Dünya Kupası hangi kanalda yayınlanacak 2022? İşte dünya kupası, fikstürü ve maç takvimi

Dört yılda bir yaz aylarında oynanan Dünya Kupası, 2022 yılında alışagelmiş düzenin dışına çıkarak Kasım ayında oynanıyor. Liglere 45 gün kadar ara verilirken 32 takımın boy göstereceği Dünya Kupası futbolseverlerin odağında yer alacak. Özellikle dünyaca ünlü yıldızlar Lionel Messi, Cristiano Ronaldo ve Karim Benzema'nın son kez forma giyeceği turnuvayı izlemek isteyenler hangi kanalda yayınlanacağını araştırıyor. Peki Dünya Kupası hangi kanalda yayınlanacak 2022 ?
DÜNYA KUPASI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK 2022?
2022 Katar Dünya Kupası, TRT kanallarından ekrana gelecek. Maçların TRT 1, TRT1 4K ve TRT Spor kanalından yayınlanması bekleniyor.
İŞTE DÜNYA KUPASI, FİKSTÜRÜ VE MAÇ TAKVİMİ
2022 Katar Dünya Kupası fikstürü ve grupları belirlendi. İşte gruplar ve grup maçlarının takvimi...
A Grubu: Katar, Hollanda, Senegal, Ekvador
B Grubu: İngiltere, ABD, İran, Galler
C Grubu: Arjantin, Meksika, Polonya, Suudi Arabistan
D Grubu: Fransa, Danimarka, Tunus, Avustralya
E Grubu: İspanya, Almanya, Japonya, Kosta Rika
F Grubu: Belçika, Hırvatistan, Fas, Kanada
G Grubu: Brezilya, İsviçre, Sırbistan, Kamerun
H Grubu: Portekiz, Uruguay, Güney Kore, Gana
1. GÜN
20.11. 19:00
Katar - Ekvador
21.11. 16:00
İngiltere -İran
21.11. 19:00
Senegal - Hollanda
21.11. 22:00
ABD - Galler
22.11. 13:00
Arjantin - Suudi Arabistan
22.11. 16:00
Danimarka - Tunus
22.11. 19:00
Meksika - Polonya
22.11. 22:00
Fransa - Avustralya
23.11. 13:00
Fas - Hırvatistan
23.11. 16:00
Almanya - Japonya
23.11. 19:00
İspanya - Kosta Rika
23.11. 22:00
Belçika - Kanada
24.11. 13:00
İsviçre - Kamerun
24.11. 16:00
Uruguay - Güney Kore
24.11. 19:00
Portekiz - Gana
24.11. 22:00
Brezilya - Sırbistan
2. MAÇ GÜNÜ
25.11. 13:00
Galler - İran
25.11. 16:00
Katar - Senegal
25.11. 19:00
Hollanda - Ekvador
25.11. 22:00
İngiltere - ABD
26.11. 13:00
Tunus - Avustralya
26.11. 16:00
Polonya - Suudi Arabistan
26.11. 19:00
Fransa - Danimarka
26.11. 22:00
Arjantin - Meksika
27.11. 13:00
Japonya - Kosta Rika
27.11. 16:00
Belçika - Fas
27.11. 19:00
Hırvatistan - Kanada
27.11. 22:00
İspanya - Almanya
28.11. 13:00
Kamerun - Sırbistan
28.11. 16:00
Güney Kore - Gana
28.11. 19:00
Brezilya - İsviçre
28.11. 22:00
Portekiz - Uruguay
3. MAÇ GÜNÜ
29.11. 18:00
Ekvador - Senegal
29.11. 18:00
Hollanda - Katar
29.11. 22:00
Galler -İngiltere
29.11. 22:00
İran - ABD
30.11. 18:00
Avustralya - Danimarka
30.11. 18:00
Tunus - Fransa
30.11. 22:00
Polonya - Arjantin
30.11. 22:00
Suudi Arabistan - Meksika
01.12. 18:00
Hırvatistan - Belçika
01.12. 18:00
Kanada - Fas
01.12. 22:00
Japonya -İspanya
01.12. 22:00
Kosta Rika - Almanya
02.12. 18:00
Gana - Uruguay
02.12. 18:00
Güney Kore - Portekiz
02.12. 22:00
Kamerun - Brezilya
02.12. 22:00
Sırbistan - İsviçre