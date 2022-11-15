Dünya Kupası hangi kanalda yayınlanacak 2022? İşte dünya kupası, fikstürü ve maç takvimi

Dört yılda bir yaz aylarında oynanan Dünya Kupası, 2022 yılında alışagelmiş düzenin dışına çıkarak Kasım ayında oynanıyor. Liglere 45 gün kadar ara verilirken 32 takımın boy göstereceği Dünya Kupası futbolseverlerin odağında yer alacak. Özellikle dünyaca ünlü yıldızlar Lionel Messi, Cristiano Ronaldo ve Karim Benzema'nın son kez forma giyeceği turnuvayı izlemek isteyenler hangi kanalda yayınlanacağını araştırıyor. Peki Dünya Kupası hangi kanalda yayınlanacak 2022 ?

DÜNYA KUPASI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK 2022?

2022 Katar Dünya Kupası, TRT kanallarından ekrana gelecek. Maçların TRT 1, TRT1 4K ve TRT Spor kanalından yayınlanması bekleniyor.

Haberin Devamı

İŞTE DÜNYA KUPASI, FİKSTÜRÜ VE MAÇ TAKVİMİ

2022 Katar Dünya Kupası fikstürü ve grupları belirlendi. İşte gruplar ve grup maçlarının takvimi...

A Grubu: Katar, Hollanda, Senegal, Ekvador

B Grubu: İngiltere, ABD, İran, Galler

C Grubu: Arjantin, Meksika, Polonya, Suudi Arabistan

D Grubu: Fransa, Danimarka, Tunus, Avustralya

E Grubu: İspanya, Almanya, Japonya, Kosta Rika

F Grubu: Belçika, Hırvatistan, Fas, Kanada

G Grubu: Brezilya, İsviçre, Sırbistan, Kamerun

H Grubu: Portekiz, Uruguay, Güney Kore, Gana

1. GÜN

Haberin Devamı

20.11. 19:00

Katar - Ekvador



21.11. 16:00

İngiltere -İran



21.11. 19:00

Senegal - Hollanda



21.11. 22:00

ABD - Galler



22.11. 13:00

Arjantin - Suudi Arabistan



22.11. 16:00

Danimarka - Tunus



22.11. 19:00

Meksika - Polonya

22.11. 22:00

Fransa - Avustralya

23.11. 13:00

Fas - Hırvatistan

23.11. 16:00

Almanya - Japonya



23.11. 19:00

İspanya - Kosta Rika



23.11. 22:00

Belçika - Kanada



24.11. 13:00

İsviçre - Kamerun



24.11. 16:00

Uruguay - Güney Kore



24.11. 19:00

Portekiz - Gana



24.11. 22:00

Brezilya - Sırbistan

2. MAÇ GÜNÜ

25.11. 13:00

Galler - İran



25.11. 16:00

Katar - Senegal



25.11. 19:00

Hollanda - Ekvador



25.11. 22:00

İngiltere - ABD



26.11. 13:00

Tunus - Avustralya



26.11. 16:00

Polonya - Suudi Arabistan



26.11. 19:00

Fransa - Danimarka



26.11. 22:00

Arjantin - Meksika



27.11. 13:00

Japonya - Kosta Rika



27.11. 16:00

Belçika - Fas



27.11. 19:00

Hırvatistan - Kanada



27.11. 22:00

İspanya - Almanya



28.11. 13:00

Kamerun - Sırbistan



28.11. 16:00

Güney Kore - Gana

28.11. 19:00

Brezilya - İsviçre



28.11. 22:00

Portekiz - Uruguay

3. MAÇ GÜNÜ

29.11. 18:00

Ekvador - Senegal



29.11. 18:00

Hollanda - Katar



29.11. 22:00

Galler -İngiltere



29.11. 22:00

İran - ABD



30.11. 18:00

Avustralya - Danimarka



30.11. 18:00

Tunus - Fransa

30.11. 22:00

Polonya - Arjantin

30.11. 22:00

Suudi Arabistan - Meksika



01.12. 18:00

Hırvatistan - Belçika

01.12. 18:00

Kanada - Fas



01.12. 22:00

Japonya -İspanya



01.12. 22:00

Kosta Rika - Almanya



02.12. 18:00

Gana - Uruguay



02.12. 18:00

Güney Kore - Portekiz



02.12. 22:00

Kamerun - Brezilya

02.12. 22:00

Sırbistan - İsviçre

