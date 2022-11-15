Dünya Kupası hangi kanalda yayınlanacak 2022? İşte dünya kupası, fikstürü ve maç takvimi

2022 Katar Dünya Kupası'nın başlamasına sayılı günler kaldı. Bu kapsamda turnuvanın hangi kanalda yayınlanacağını araştıranlar Dünya Kupası hangi kanalda yayınlanacak 2022? sorusunun yanıtı haberimizde...

Tayfun Altuntaş
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Dünya Kupası hangi kanalda yayınlanacak 2022? İşte dünya kupası, fikstürü ve maç takvimi

Dört yılda bir yaz aylarında oynanan Dünya Kupası, 2022 yılında alışagelmiş düzenin dışına çıkarak Kasım ayında oynanıyor. Liglere 45 gün kadar ara verilirken 32 takımın boy göstereceği Dünya Kupası futbolseverlerin odağında yer alacak. Özellikle dünyaca ünlü yıldızlar Lionel Messi, Cristiano Ronaldo ve Karim Benzema'nın son kez forma giyeceği turnuvayı izlemek isteyenler hangi kanalda yayınlanacağını araştırıyor. Peki Dünya Kupası hangi kanalda yayınlanacak 2022 ?

Dünya Kupası hangi kanalda yayınlanacak 2022? İşte dünya kupası, fikstürü ve maç takvimi

DÜNYA KUPASI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK 2022?

2022 Katar Dünya Kupası, TRT kanallarından ekrana gelecek. Maçların TRT 1, TRT1 4K ve TRT Spor kanalından yayınlanması bekleniyor.

Dünya Kupası hangi kanalda yayınlanacak 2022? İşte dünya kupası, fikstürü ve maç takvimi

İŞTE DÜNYA KUPASI, FİKSTÜRÜ VE MAÇ TAKVİMİ

2022 Katar Dünya Kupası fikstürü ve grupları belirlendi. İşte gruplar ve grup maçlarının takvimi...

A Grubu: Katar, Hollanda, Senegal, Ekvador

B Grubu: İngiltere, ABD, İran, Galler

C Grubu: Arjantin, Meksika, Polonya, Suudi Arabistan

D Grubu: Fransa, Danimarka, Tunus, Avustralya

E Grubu: İspanya, Almanya, Japonya, Kosta Rika

F Grubu: Belçika, Hırvatistan, Fas, Kanada

G Grubu: Brezilya, İsviçre, Sırbistan, Kamerun

H Grubu: Portekiz, Uruguay, Güney Kore, Gana

Dünya Kupası hangi kanalda yayınlanacak 2022? İşte dünya kupası, fikstürü ve maç takvimi

1. GÜN

20.11. 19:00

Katar - Ekvador

21.11. 16:00

İngiltere -İran

21.11. 19:00

Senegal - Hollanda

21.11. 22:00

ABD - Galler

22.11. 13:00

Arjantin - Suudi Arabistan

22.11. 16:00

Danimarka - Tunus

22.11. 19:00

Meksika - Polonya

22.11. 22:00

Fransa - Avustralya

23.11. 13:00

Fas - Hırvatistan

23.11. 16:00

Almanya - Japonya

23.11. 19:00

İspanya - Kosta Rika

23.11. 22:00

Belçika - Kanada

24.11. 13:00

İsviçre - Kamerun

24.11. 16:00

Uruguay - Güney Kore

24.11. 19:00

Portekiz - Gana

24.11. 22:00

Brezilya - Sırbistan

2. MAÇ GÜNÜ

25.11. 13:00

Galler - İran

25.11. 16:00

Katar - Senegal

25.11. 19:00

Hollanda - Ekvador

25.11. 22:00

İngiltere - ABD

26.11. 13:00

Tunus - Avustralya

26.11. 16:00

Polonya - Suudi Arabistan

26.11. 19:00

Fransa - Danimarka

26.11. 22:00

Arjantin - Meksika

27.11. 13:00

Japonya - Kosta Rika

27.11. 16:00

Belçika - Fas

27.11. 19:00

Hırvatistan - Kanada

27.11. 22:00

İspanya - Almanya

28.11. 13:00

Kamerun - Sırbistan

28.11. 16:00

Güney Kore - Gana

28.11. 19:00

Brezilya - İsviçre

28.11. 22:00

Portekiz - Uruguay

3. MAÇ GÜNÜ

29.11. 18:00

Ekvador - Senegal

29.11. 18:00

Hollanda - Katar

29.11. 22:00

Galler -İngiltere

29.11. 22:00

İran - ABD

30.11. 18:00

Avustralya - Danimarka

30.11. 18:00

Tunus - Fransa

30.11. 22:00

Polonya - Arjantin

30.11. 22:00

Suudi Arabistan - Meksika

01.12. 18:00

Hırvatistan - Belçika

01.12. 18:00

Kanada - Fas

01.12. 22:00

Japonya -İspanya

01.12. 22:00

Kosta Rika - Almanya

02.12. 18:00

Gana - Uruguay

02.12. 18:00

Güney Kore - Portekiz

02.12. 22:00

Kamerun - Brezilya

02.12. 22:00

Sırbistan - İsviçre

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