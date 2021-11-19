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Dünya Kupası play-off kura çekimi ne zaman? Türkiye'nin muhtemel rakipleri kim?

Türkiye'nin grup aşamasını ikinci sırada bitirip play-off'lara kalmasının ardından vatandaşlar Dünya Kupası play-off kura çekimini araştırmaya başladı. Peki Dünya Kupası play-off kura çekimi ne zaman? Türkiye'nin muhtemel rakipleri kim? İşte soruların cevapları...

Dünya Kupası play-off kura çekimi ne zaman? Türkiye'nin muhtemel rakipleri kim?

A Milli Futbol takımımızın Dünya Kupası Elemeleri grup aşamasını 2. sırada tamamlamasının ardından sporseverlerin aklında play-off maçlarının kura çekimi ve ay-yıldızlı ekibin muhtemel rakipleri merak edilmeye başlandı. Bu kapsamda internette Dünya Kupası play-off kura çekimi ne zaman? Türkiye'nin muhtemel rakipleri kim? Soruları araştırılıyor. İşte cevaplar...

DÜNYA KUPASI PLAY-OFF KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

24-29 Mart tarihleri arasında yapılacak play off turunun kura çekimi 26 Kasım’da yapılacak. Play-off turunda yer alacak 12 takım 4’erli 3 gruba ayrılacak.

Tek maç üzerinden yapılacak play-off karşılaşmalarında ilk turu geçen takımlar ikinci turda yine birbiriyle eşleşecek. Finalde kazanan 3 takım ise Dünya Kupası bileti kazanacak.

Dünya Kupası play-off kura çekimi ne zaman? Türkiye'nin muhtemel rakipleri kim?

TÜRKİYE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ KİM?

Kura çekiminde seri başı olan takımlar ile seri başı olmayan takımlar eşleşecek. Milli Takımımız play-off turunda seri başı olmayan takımlar arasında yer alacak. Ay Yıldızlı ekibin muhtemel rakipleri ise şu şekilde:

 Portekiz, İskoçya, İtalya, Rusya, İsveç ve Galler 

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde play-off turunda yarı final karşılaşmaları 24 Mart 2022 tarihinde gerçekleştirilecek. Play-off turunda final müsabakaları ise 29 Mart 2022 tarihinde oynanacak ve Dünya Kupası katılacak 3 takım daha belli olacak.

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