Dünya Öğretmenler Günü nedir, ne zaman? Dünya Öğretmenler Günü neden 5 Ekim'de kutlanır?

Atatürk'ün Başöğretmenliği kabul ettiği gün olan Öğretmenler Günü ülkemizde her yıl Kasım ayının 24'ünde kutlanıyor. Peki Dünya Öğretmenler Günü neden 5 Ekim'de kutlanır? Dünya Öğretmenler Günü nedir? Dünya Öğretmenler Günü ne zaman?

DÜNYA ÖĞRETMENLER GÜNÜ NEDİR, NE ZAMAN KUTLANIR?

UNESCO tarfından önerilen Dünya Öğretmenler Günü kutlaması, 1966 yılında Paris'te yapılan Öğretmenlerin Statüsü Hükümetlerarası Özel Konferansı'nın sonrasında UNESCO temsilcileriyle ILO'nun, Öğretmenlerin Statüsü Tavsiyesi kabul etmesiyle ortaya atıldı. Bu kabulün gerçekleştiği tarih ise UNESCO tarafından Dünya Öğretmenler Günü olarak her yıl kullanılması önerildi.

DÜNYA ÖĞRETMENLER GÜNÜ NEDEN 5 EKİM'DE KUTLANIR?

Dünya Öğretmenler Günü olarak da bilinen, Uluslararası Öğretmenler Günü , bir olan uluslararası bir gün , bu 1966 imzalanmasını andı 1994 yılında kurulan 5 Ekim'de yıl düzenlenen UNESCO / ILO Öğretmenlerin Durumuna ilişkin Tavsiye , bir standart olan -Dünya çapındaki öğretmenlerin durum ve durumlarını ele alan kurucu araç. Bu tavsiye, eğitim personeli politikası, işe alma ve başlangıç ​​eğitimi ile öğretmenlerin devam eden eğitimi, istihdamları ve çalışma koşulları ile ilgili standartları özetlemektedir. Dünya Öğretmenler Günü, "dünyadaki eğitimcileri takdir etmeye, değerlendirmeye ve geliştirmeye" odaklanmayı ve öğretmenler ve öğretimle ilgili konuları değerlendirme fırsatı sağlamayı amaçlamaktadır.

Dünya Öğretmenler Günü'nü kutlamak için, UNESCO ve Eğitim Uluslararası (EI), dünyaya öğretmenleri ve öğrencilerin ve toplumun gelişiminde oynadıkları rolü daha iyi anlamasına yardımcı olmak için her yıl bir kampanya düzenler. Bu amaca ulaşmak için medya kuruluşları gibi özel sektörle ortaklık yaparlar. Kampanya her yıl farklı temalara odaklanıyor. Örneğin, 2017 yılının teması "Öğretmenlerin Yetkilendirilmesi" dir. Bu yıl, Dünya Öğretmenler Günü'nün 1997 UNESCO Yüksek Öğretim Personelinin Statüsüne İlişkin Tavsiyesinin 20. yıl dönümü olarak anıldığı ve zaman zaman ihmal edilen öğretim personelini buraya getirdiği yıldı . Yüksek öğretim kurumlarında öğretmenlerin durumu hakkında görüşme.

UNESCO 2018 için şu temayı benimsedi: "Eğitim hakkı, nitelikli bir öğretmene sahip olma hakkıdır." İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin (1948) 70. yıldönümünü anmakta ve eğitim hakkının eğitimli ve nitelikli öğretmenler olmadan gerçekleştirilemeyeceğini hatırlatmaktadır.

UNESCO, herkesin mesleği kutlayarak, öğretmen meseleleri hakkında farkındalık yaratarak ve öğretmenlerin saygısının doğal düzenin bir parçası olmasını sağlayarak yardım edebileceğini belirtiyor. Örneğin okullar ve öğrenciler bu gün öğretmenler için bir fırsat hazırlar. 100'den fazla ülke Dünya Öğretmenler Günü'nü anmaktadır ve her biri, her 5 Ekim'de Öğretmenler Günü'nü anan Hindistan örneğinde olduğu gibi kendi kutlamalarını yapmaktadır.

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