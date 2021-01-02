Dünya onları konuşuyor! Uğur Şahin ve Özlem Türeci, Alman Der Spiegel'e kapak oldu

Koronavirüs salgını sürerken ürettikleri aşı ile dünyaya umut olan Türk bilim insanları Prof. Dr. Uğur Şahin ve eşi Dr. Özlem Türeci dünya tarafından takdirle karşılanmaya devam ediliyor. İkilinin ürettikleri aşı ilk olarak İngiltere, ardından da birçok ülkede kullanım izni aldı. Son olarak da AB'den de acil kullanım onayı alan aşı dünyada birçok insanı virüse karşı koruyacak.

Türk bilim insanları başarılarıyla dünyada adını duyururken Almanya'nın önemli dergisi Der Spigel, 2021 yılının ilk sayısındaki dergi kapağına Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin fotoğrafını koydu. DW Türkçe'nin haberine göre dergiye konuşan ikili," Şu an durum tozpembe görünmüyor, başka onay alan aşı olmadığı için açık oluşmaya başladı ve biz kendi aşımızla bu açığı da kapatmak zorundayız" diye konuştu.

"HER ŞEY KONTROLÜMÜZ ALTINDA GİBİ BİR HAVA OLUŞTURULDU"

Aşı konusunda şu an Avrupa'da yaşanan yetersizliğin, Avrupa Birliği'nin (AB) satın alma politikası ile ilgili olduğunu ifade eden Şahin, "Birçok farklı firmanın yeterli sayıda aşı üreteceğinden yola çıkıldı. Sanırım, 'yeterince aşı temin ederiz, durum o kadar da kötüye gitmez ve her şey kontrolümüz altında' gibi bir hava oluştu. Bu beni şaşırttı" dedi. Şahin öte yandan, ocak ayı sonunda üretim kapasitesini konusunda önlerini daha net görebileceklerini ancak Almanya için yeterince aşı üreteceklerini ve burada bir sıkıntı yaşanmayacağını vurguladı.

Aşı üretimini kısa vadede arttırmanın çok basit olmadığını ifade eden Şahin, "Dünyanın dört bir yanında, bugünden yarına aşıyı gerekli kalitede üretebilecek şekilde uzmanlaşmış, kullanılmayan fabrikalar bulunmuyor. İlaç üretiminde bir anda Aspirin'den ya da öksürük şurubundan aşı imalatına geçemezsiniz. Bu süreç yıllar süren bir uzmanlaşma ve gerekli inşaat ve teknoloji donanımı gerektirir" dedi. Özlem Türeci ise BioNTech'in Avrupa'da beş üretici ile aşı üretimini desteklemeleri konusunda anlaştığını belirtti.

UĞUR ŞAHİN, TÜRKİYE'DE AŞI ÜRETMEK İÇİN TUBİTAK İLE GÖRÜŞÜYOR

Prof. Dr. Uğur Şahin geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "TÜBİTAK ile görüşmelerimiz var. Türkiye’de de BioNTech şirketinin bir yerini açmak istiyoruz." demişti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da Uğur Şahin ile Mart ayından beri görüştüklerini ifade ederek," Burada beraber iş yapmak için görüşüyoruz. TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal hocamıza talimat verdim, Almanya'ya gitmesi için. 'Beraber üretim yapabilir miyiz?' diye. Türkiye iyi bir noktada. Kendi aşımızı geliştirmekte kararlıyız. Salgınla beraber özellikle insanların aşılanmasıyla insan adayları bulmakta zorlanıyorsunuz özellikle faz 3 aşamasında ama biz bu işe çok ciddi şekilde devam ediyoruz. Çünkü bu salgının uzun yıllar devam edeceğini görüyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

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