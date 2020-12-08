Dünya övgüler diziyor! Türk yapımı İHA ve SİHA'lar savaşların kaderini değiştirdi

Tür savunma sanayisinin yerlileşme ve millileşme yolunda attığı önemli adımlar arasında yer alan İHA ve SİHA'lar terörle mücadele, doğal afetler ve sınır hattının güvenliğinin sağlanmasında kritik katkılar sunuyor. Yerli imkanlarla Türkiye'de üretilen İHA'lar dünya basını tarafından da övgüler alıyor. Yakın geçmişte Libya'da Hafter güçlerine, Azerbaycan'ın Ermenistan'a karşı kazandığı Dağlık Karabağ zaferinde Ermenistan ordularının harekat kabiliyetlerini kısıtlayarak çok sayıda kayıp vermelerine neden olmuştu.

UKRAYNA SİHA ALMAYI PLANLADIĞINI AÇIKLAMIŞTI

Bilindiği gibi geçtiğimiz aylarda Ukrayna devlet silah ticaret şirketi Ukrspetseskport Genel Müdürü Vadim Nozdriya, Türkiye'de 48 adet SİHA almayı planladıklarını ifade etmişti.

DÜNYA BASINI KONUŞUYOR

Öte yandan Türk İHA ve SİHA'ları dünya basınında geniş yer bulmaya ve övgü almaya devam ediyor. Bloomberg’de geçtiğimiz günlerde, yayınlanan bir haberde Türkiye’nin geliştirdiği İHA ve SİHA teknolojisinin, geçen yıl Libya’da ve yakın zamanda da Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki Dağlık Karabağ Savaşı’ndaki başarısı övülmüştü.

"SALDIRI MALİYETLERİNİ EN AZA İNDİRDİLER"

Amerikan gazeteci Leonid Bershidsky imzalı haberde, Türkiye’nin ürettiği Bayraktar TB2 olarak adlandırılan İHA ve SİHA’ların, Dağlık Karabağ Savaşı’nı Azerbaycan’ın kazanmasında oynadığı önemli role dikkat çekildi.

Söz konusu haberde," Türk SİHA’ları, Moskova'nın arabuluculuğundaki bir barış anlaşmasını gerçekleştirilmesinde rol oynayarak, Azerbaycan'ın 1990'lardan bu yana Ermenistan işgali altında olan toprakların çoğunu geri almasını sağladı. Türkiye ve müttefiki Azerbaycan, saldırı-savunma dengesini bozmak için insansız hava araçlarını kullanarak saldırı maliyetini en aza indirdiler. Çünkü İHA ve SİHA kaybetmek, bir tank veya insanlı bir hava aracı kaybetmekten daha ucuza mal oluyor. Hem Libya hem de Dağlık Karabağ savaşlarında, insansız hava aracı operatörleri, muhalif tarafın güvenlik açıklarını anlamak için pek çok risk aldılar ve yol boyunca bir veya iki İHA kaybetmeyi umursadılar. " ifadelerine yer verildi.