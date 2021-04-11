Parkinson hastalığının belirtileri her hastada farklılık göstermekle birlikte Parkinson ilerleyici seyir gösteren bir hastalık olarak bilinmektedir. Her yıl bu zamanda Dünya Parkinson Günü olarak kutlanmaktadır. Kutlamanın amacı ise hastalık hakkında toplumda farkındalık oluşturmaktır. Peki Dünya Parkinson Günü ne zaman? Dünya Parkinson Hastalığı Günü hangi tarihte kutlanmaktadır?

DÜNYA PARKİNSON HASTALIĞI HANGİ TARİHTE KUTLANMAKTADIR?

Ülkemizde 11 Nisan Dünya Parkinson Günü olarak kutlanmaktadır. Türkiye’de 100 000 civarında Parkinson hastası olduğu tahmin ediliyor ve her sene 10 000 civarında hastaya yeni teşhis konuluyor.

Hastalık ilk kez 1817'de İngiliz hekim James Parkinson tarafından, “titrek felç” adıyla tanımlanmış ve temel belirtileri hareketlerin yavaşlığı, titreme, kasların sertliği, duruş ve denge bozuklukları olarak kaydedilmiştir.

Beyinde dopamin isimli kimyasal maddeyi üreten hücre gruplarının zamanla işlevlerini kaybetmesi sonucu oluşan hastalığın ve 40-75 yaşları arasında, özellikle de 60 yaşın üzerinde başladığı bilinmektedir.

Erkeklerde daha çok görülen hastalık, ailede bir ebeveyn veya kardeşte var ise o kişide hastalık gelişme riskini yaklaşık iki kat arttırdığı belirtilmiştir.

Belirtileri yıllar içinde, yavaş yavaş ama giderek artan biçimde ilerler. Parkinson hastalarında tıbbi tedavinin yanı sıra egzersizler de hayati derecede elzemdir. Fiziksel olarak zinde olan hastaların uzun hastalık seyriyle daha iyi başa çıktıkları bilinmektedir. Egzersizlerin, özellikle kas sertliği ve hareket yavaşlığı üzerine olumlu etkisi görülmüştür.

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