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Dünya Prematüre Günü nedir, neden kutlanır? | 17 Kasım Dünya Prematüre günü 2021

Ülkemizde ve dünyada 17 Kasım tarihi Dünya Prematüre Günü olarak kutlanmaktadır. Vatandaşlar da bugünün anlam ve önemini öğrenmek adına Dünya Prematüre Günü nedir, neden kutlanır? | 17 Kasım Dünya Prematüre günü 2021 şeklinde aramalar yapıyor. Detaylar haberimizde...

Dünya Prematüre Günü nedir, neden kutlanır? | 17 Kasım Dünya Prematüre günü 2021

17 Kasım tarihinin gelmesiyle birlikte tüm dünyada Prematüre Günü kutlanıyor. Vatandaşlar duydukları bu kelimenin anlamını merak ederken internet arama motorlarında da Dünya Prematüre Günü nedir, neden kutlanır? | 17 Kasım Dünya Prematüre günü 2021 şeklinde araştırmalarda bulunuyor. Haberimizde sizler için Dünya Prematüre Günü nedir, neden kutlanır? | 17 Kasım Dünya Prematüre günü 2021 cevaplandırdık.

DÜNYA PREMATÜRE GÜNÜ NEDİR, NEDEN KUTLANIR?

Tüm dünyada ve ülkemizde prematüre bebeklerle ve onların yaşadığı sıkıntılarla ilgili bir farkındalık oluşturmak hedefiyle 2011 yılından itibaren 17 Kasım günleri Dünya Prematüre Günü olarak kutlanmaktadır.

Bir bebeğin 37 haftadan önce doğması sonucunda prematüre bebek olarak kabul edilir. Erken doğan bebekler birçok sağlık sorunu ile karşılaşabilir ve bu ihtimal doğumun haftasına ve ağırlığına göre de değişir.

Dünya Prematüre Günü nedir, neden kutlanır? | 17 Kasım Dünya Prematüre günü 2021

Her yıl yaklaşık 15 milyon bebeğin prematüre olarak doğduğu bilinmektedir. Bu orana göre dünya üzerinde doğan her 10 bebekten biri prematüredir. Ülkemizde de her yıl yaklaşık 1.400.000 bebek dünyaya gelmektedir ve bu bebeklerin 150 binden fazlasının prematüre olarak doğduğu kaydedilmektedir.

PREMATÜRE DOĞUMUN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Prematüre doğumu tetikleyen birçok etken olduğu ifade ediliyor. Ana rahmindeki bebek, rahim ve plasenta üçlü bir ünite olarak kabul edildiğinde bu ünitenin her bir üyesine ait sorunlar farklı farklı birçok prematüre doğuma sebebiyet verebiliyor.

Dünya Prematüre Günü nedir, neden kutlanır? | 17 Kasım Dünya Prematüre günü 2021

Annenin hamilelik sırasında sağlığına dikkat etmemesi, alkol, sigara, uyuşturucu kullanımı, beslenme bozukluklarına bağlı kilo alınamaması, bakımsızlık ve aşırı yorgunluk ile aşırı stres gibi birçok etmen de prematüre doğuma sebep olabilir.

Doğum yapan annenin 18 yaş öncesi ile 35 yaş üstü olması da prematüre doğum için riskli sınırlardır.

Dünyanın bazı bölgelerinde doğum sıklığı oldukça fazladır. Ülkemiz de bu ülkelerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Uzmanlar iki doğum arasında 2 yıldan daha az bir sürenin olmasının prematüre doğumu tetiklediğini ifade ediyor.

Dünya Prematüre Günü nedir, neden kutlanır? | 17 Kasım Dünya Prematüre günü 2021

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