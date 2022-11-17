Dünya Prematüre Günü'nü bebekleriyle beraber sevinçle kutlandılar

Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi, 17 Kasım Dünya Prematüre Günü'nü hastane bünyesinde tedavi görmüş prematüre bebekler ve aileleriyle birlikte kutladı.

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Dünya Prematüre Günü'nü bebekleriyle beraber sevinçle kutlandılar

Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi, 17 Kasım Dünya Prematüre Günü'nü hastane bünyesinde tedavi görmüş prematüre bebekler ve aileleriyle birlikte kutladı.

Bebeklerin slayt gösterisi beğeni topladı

17 Kasım Dünya Prematüre Günü dolayısıyla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nde düzenlenen etkinlikte, prematüre olarak doğan bebekler ve aileleri konuk edildi. Mor balonlarla süslenen salonda bir araya gelen aileler ve çocukları keman dinletisi eşliğinde keyifli dakikalar geçirdi. Etkinlikte, prematüre doğan çocukların anneleri tarafından yazılan o günlere ilişkin notların yer aldığı kitapçıklar da dağıtıldı. Hastanede tedavi gören prematüre bebeklerin görüntülerinden oluşturulan slayt gösterisi beğeni topladı. Etkinliğe katılan hekim ve aileler pasta kesti. Hastanede prematüre doğan bebekler adına hazırlanan sertifikaları dağıtıldı.

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"Prematüre bebeklerimizin yanındayız"

Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uz. Dr. Mehmet Mustafa Altıntaş, "Bizler hastanemizde erken doğumla dünyaya gelen, zorlu şartlarda hayata tutunmaya çalışan prematüre bebeklerimizle bugünü kutluyoruz. Geçmişte prematüre bebeklerin hayatta kalması, hayata tutunması oldukça zordu. Ülkemizdeki sağlık alanında yaşanan gelişmelerle birlikte prematüre bebeklerimiz hayata hazırlanıyor. Bizler sürekli prematüre bebeklerimizin yanındayız. Bizde tedavi gören yüzlerce bebeğimizle birlikte onların bu gününü kutladık. Hepsine hayatlarında başarılar diliyoruz" dedi.

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