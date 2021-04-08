Dünya Romanlar Günü ne zaman, neden kutlanır? Dünya Romanlar Günü kutlu olsun sözleri , görselleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan genelgeye göre 8 Nisan Romanlar Günü olarak kutlanacak. Peki Dünya Romanlar Günü neden kutlanır? Dünya Romanlar Günü kutlu olsun sözleri , görselleri haberimizde.

DÜNYA ROMANLAR GÜNÜ NE ZAMAN, NEDEN KUTLANIR?

Dünya Romanlar Günü 8 Nisan'da kutlanmaktadır. Peki neden kutlanır?

Her 8 Nisan'da ülkemizdeki Romanlar sorunları tartışılacak kültürlerinin korunmasına yönelik görüşler ortaya atılacak. Yayımlanan 8 Nisan 2021 tarihli genelgede “8 Nisan Günü, başta eğitim, istihdam ve iskan sorunları olmak üzere; Roman vatandaşların sorunlarının çözümüne hız verilmesi, her türlü ayrımcılık zeminin ortadan kaldırılmasına yönelik yapılan çalışmaların değerlendirilmesi ve Roman kültürünün korunarak yaşatılması amacıyla ülkemizde de ‘Romanlar Günü’ olarak kutlanılacaktır” denildi.

DÜNYA ROMANLAR GÜNÜ KUTLU OLSUN SÖZLERİ, GÖRSELLERİ

Dünya Romanlar Gününde 'Anlatsak Roman olursunuz'

Renkli dünyalarıyla fark yaratan romanların tüm dünyada, bu özel günü kutlu ve mutlu olsun.

Dil, din, ırk ayrımı yapmadığımız mutlu bir dünya olsun. Dünya Romanlar Günü kutlu olsun.

Bugün Dünya Romanlar Günü...Yaş, cinsiyet fark etmeksizin bugünü en insani duygularla analım.

İnsanlık merhamet üzerine kuruludur. Dünya Romanlar Günü kutlu olsun.