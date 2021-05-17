Dünya Sağlık Örgütü açıkladı: Her yıl yüz binlerce işçi, uzun çalışma saatleri sebebiyle ölüyor!

Brleşmiş Milletler (BM) bünyesinde yapılan bir araştırmada, korkutucu sonuçlar ortaya kondu. Yapılan incelemeler sonucunda, uzun çalışma saatleri nedeniyle her yıl dünya genelinde yüz binlerce çalışanın öldüğü tespit edildi.

HAFTALIK 55 SAAT VE ÜZERİ ÇALIŞANLAR DİKKAT

BM'ye bağlı Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ile Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) ortaklaşa yaptığı araştırmada, haftalık 55 saat ve üzerinde çalışanlarda, 35 ila 40 saat aralığında çalışanlara kıyasla kalp krizi riskinin yüzde 35 daha yüksek olduğu ve yüzde 17 daha fazla kalp hastalıkları kaynaklı ölümlerin görüldüğü ortaya kondu.

2016'DA 745 BİN KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Araştırmada, uzun süreli çalışma saatleri nedeniyle her yıl yüz binlerce kişinin öldüğü, 2016'da bu rakamın 745 bin olarak kayda geçtiği belirtildi.

Uzun süreli çalışma temposu kaynaklı ölümlerin yaklaşık yüzde 75'inin orta yaş ve üzerindeki çalışanlarda görüldüğü vurgulanan araştırmada, en fazla ölümlere, Güney Doğu Asya ve Batı Pasifik bölgelerinde rastlanıldığı kaydedildi.

'KISITLAMALARDA ÇALIŞMA SAATLERİ YÜZDE 10 ARTTI'

Öte yandan araştırmada, uzun süreli çalışma kaynaklı hastalıkların da işe bağlı gelişen hastalıkların yaklaşık yüzde 33'ünü oluşturduğuna işaret edildi.

DSÖ uzmanlarından Frank Pega, sokağa çıkma yasağı ve kısıtlamaların uygulandığı dönemlerde çalışma saatlerinin yüzde 10 arttığına dair ellerinde veriler bulunduğunu da ifade etti.