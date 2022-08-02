Dünya Sağlık Örgütü harekete geçti! Gizemli hastalık baş gösterdi! 89 kişi birden öldü!​​​​​​​

Dünya yeni salgın hastalıkları ile savaşmaya devam ediyor.

Bu kez Güney Sudan'dan da patlak veren korkutan hastalık ülke halkında derin bir endişe yarattı. Bu hastalıktan tamı tamına 89 kişi yaşamını yitirdi.

DSÖ HAREKETE GEÇTİ

Dünya Sağlık Örgütü de hastalığın kaynağını ve ne olduğunu araştırmak amacıyla bölgeye ekip yolladı. DSÖ'de görevli doktorlar hemen işe koyuldu ve halkın içtiği su ve yediği yiyecekleri incelemeye aldı.

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KOLERA DEĞİL

Ayrıca Jonglei Eyaleti Fangak'a gönderilen ilk örneklerden sonuçlar da geldi. Sonuçlara göre insanların ölümüne neden olan hastalığın kolera olmadığı tespit edildi. Ekipler hala çalışmalarını sürdürüyor.