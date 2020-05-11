Dünya Sağlık Örgütü: Kovid-19'un yavaşlatılmasında büyük başarılar elde edildi

CENEVRE (AA) - Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınındaki yavaşlamayı memnuniyetle karşıladıklarını ancak ciddi sosyo ekonomik maliyetlerle virüse karşı elde elde edilen kazanımların korunması gerektiği uyarısında bulundu.

Ghebreyesus, DSÖ'nün İsviçre'nin Cenevre kentindeki merkezinde, video konferans yoluyla düzenlediği basın toplantısında konuştu.

Çeşitli ülkelerin son günlerde Kovid-19'un yayılmasını engellemek için getirdikleri "tecrit" uygulamalarını kademeli olarak kaldırmaya başladığını hatırlatan Ghebreyesus, "İyi haber şu ki virüsün yavaşlatılmasında ve nihayetinde hayatları kurtarma konusunda büyük başarılar elde edildi. Bununla birlikte, bu tür güçlü tedbirlerin bir bedeli var." dedi.

Ghebreyesus, "Birçok insanın hayatını olumsuz etkileyen kısıtlamaların ciddi sosyo ekonomik getirileri olduğunu kabul ediyoruz." ifadesini kullanarak, sosyal hayatı ve gelir kaynaklarını korumak için ülkelerin önlemleri "yavaş" ve "istikrarlı" şekilde kaldırması gerektiğini söyledi.

DSÖ Genel Direktörü, bunun, gerek ekonomilerin gidişatı gerekse virüse karşı "tetikte" olma adına "kilit" öneme sahip olduğunu vurguladı.

- Salgın yeniden ortaya çıkabilir

Ghebreyesus, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde karantinanın kaldırılmasından sonra Kovid-19 vakalarında artış gözlemlendiğine dikkati çekti.

Güney Kore'de salgının tekrar patlak vermesi üzerine ülkede bar ve gece kulüplerinin kapatıldığını anımsatan Ghebreyesus, ayrıca Almanya'da da kısıtlamaların gevşetilmesiyle vaka sayılarında artış olduğuna dair raporlar aldıklarını aktardı.

Ghebreyesus, "Şükür ki her üç ülke de yeniden ortaya çıkan vakaları tespit ederek bunlara karşılık verecek sisteme sahip." dedi.

DSÖ Acil Durumlar Programı Direktörü Mike Ryan da ülkelerin kısıtlamaları kaldırırken "son derece dikkatli" davranması gerektiğine işaret etti.

Ryan, kısıtlamaların kaldırılmasından memnun olmakla birlikte salgının daima yeniden yükselişe geçme ihtimali olduğu uyarısında bulundu.

Kaynak: AA