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Dünya Sağlık Örgütü Maymun Çiçeği için toplandı! Küresel acil durum ilan edilecek mi?

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), geçen aydan beri devam eden maymun çiçeği virüsü salgınının küresel acil durum ilan edilip edilmemesini görüşmek üzere ilk toplantısını yaptı.

Dünya Sağlık Örgütü Maymun Çiçeği için toplandı! Küresel acil durum ilan edilecek mi?

Örgütten yapılan yazılı açıklamada, DSÖ acil durum komitesinin, maymun çiçeği salgınının Uluslararası Halk Sağlığı Acil Durumu (PHEIC) kategorisinde değerlendirilmesine yönelik tavsiyelerini, ilerleyen günlerde DSÖ yönetimine ileteceği bildirildi.

Toplantının ardından basına konuşan DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, şimdiye kadar virüsün endemik olduğu Afrika ülkeleri de dahil 48 ülkede 3 bin 200'ün üzerinde vaka tespit edildiğini, 2022'nin başından bu yana Orta Afrika'da virüs nedeniyle 70 civarında can kaybının gerçekleştiğini aktardı.

Dünya Sağlık Örgütü Maymun Çiçeği için toplandı! Küresel acil durum ilan edilecek mi?

Ghebreyesus, Nijerya'daki maymun çiçeği vakalarının çoğunun kadın olduğunun altını çizerek, virüsün sadece erkekler arasında bulaşmadığına dikkati çekti.

Maymun çiçeğinin endemik olmayan birçok ülkede ilk defa görüldüğünü hatırlatan Ghebreyesus, "Bu hastalığın nasıl yayıldığını tamamen öğrenmek kritik önem taşımaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Dünya Sağlık Örgütü Maymun Çiçeği için toplandı! Küresel acil durum ilan edilecek mi?

DSÖ acil durum komitesi, maymun çiçeğinin tehlike boyutunu değerlendirmek üzere ilerleyen günlerde yine toplanacak.

Dünya Sağlık Örgütü Maymun Çiçeği için toplandı! Küresel acil durum ilan edilecek mi?

Bölge Gündem Editör Ekibi
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