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Dünya Sağlık Örgütü yetkilisinden kritik uyarı! Vakalar 110 ülkede artış gösterdi!

Türkiye'de ve Dünya'da koronavirüs vakaları tekrardan patlak vermeye başlamışken uzmanından korkutucu bir açıklama daha geldi.

Dünya Sağlık Örgütü yetkilisinden kritik uyarı! Vakalar 110 ülkede artış gösterdi!

Tüm Dünya'yı etkisi altına alan ve 2.5 yılı aşkın süredir etkisin gösteren koronavirüs vakaları kapsamında alınan tedbirler son zamanlarda gevşetilmişti. geçtiğimiz günlerden itibaren vakaların tekrar artmaya başlaması ile birlikte Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Covid-19 vakalarının 110 ülkede artış gösterdiğine dikkati çekerek, salgının bitmediği uyarısında bulundu. 

Dünya Sağlık Örgütü yetkilisinden kritik uyarı! Vakalar 110 ülkede artış gösterdi!

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Covid-19 vakalarına dair son gelişmeleri değerlendirerek "Küresel vaka artışlarında yüzde 20 yükselme görülürken DSÖ'nün 3 bölgesinde ölüm oranları arttı." ifadelerine yer verdi. 

Dünya Sağlık Örgütü yetkilisinden kritik uyarı! Vakalar 110 ülkede artış gösterdi!

TAKİP GİDEREK ZORLAŞIYOR

Virüsle ilerlemede mücadelenin başarılı olduğunu ancak salgının henüz bitmediğini vurgulayan Ghebreyesus, test yapımları ve vaka bildirimlerinin azalmasından dolayı "Mevcut Omicron varyantının takibi ve bundan sonra belirecek varyantların analizi giderek zorlaşıyor." dedi. 

Dünya Sağlık Örgütü yetkilisinden kritik uyarı! Vakalar 110 ülkede artış gösterdi!

TÜRKİYE'DE DE VAKALAR ARTIYOR

Türkiye'de haftalık olarak yayımlanan koronavirüs tablosuna göre 13-19 Haziran'da 10 bin 954 kişinin testi pozitif çıktı, 19 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 7 bin 653 olmuştu. Paylaşılan tablo sonrası  Haziran ayının ilk yarısından bu yana yaklaşık yüzde 50 artış olduğu gözlemlendi.

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