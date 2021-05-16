Dünya Sağlık Örgütü'nden aşı stokçuluğuna tepki "Ellerinizdeki fazla aşıları fakir ülkelere bağışlayın"

Pandemi ile mücadele devam ederken yürütülen aşı çalışmalarında, aşı stoklama krizi yaşandı. Fakir ülkeler aşıya ulaşamazken, zengin ülkeler ise aşı stoku yarışına girdi. Dünyada tepki çeken bu durum ayrıca aşılamadaki adaletsizliği de gözler önüne serdi.

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ'NDEN, STOKÇU ÜLKELERE ÇAĞRI

Fakir ülkelerde aşıya ulaşılamaması nedeniyle resmen insanlık dramı yaşanıyor. Buna rağmen aşı stoku yapan ülkeler tepkilerin odağında... Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, aşı stoku yapan ülkelere seslenerek duruma tepki gösterdi. Nüfusun büyük bölümünü aşılayan ve gelecek yıllar için aşı stoku yapan ülkelere seslenen Ghebreyesus, ellerindeki aşıları fakir ülkelere bağışlama çağrısı yaptı.

"SALGIN İKİNCİ YILINDA DAHA ÖLÜMCÜL OLACAK"

Ghebreyesus, örgütün Cenevre'deki merkezinde düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Covid-19 salgınının, ikinci yılında daha ölümcül olabileceği uyarısı yapan Ghebreyesus, dünya genelindeki aşı adaletsizliğine dikkat çekti. Ghebreyesus, yoksul ülkelerde sağlık çalışanları ve yaşlı grupların halen aşılanmadığına, hastanelerin dolup taştığına işaret etti. "Şu anda aşı tedarikinin yalnızca yüzde 0,3'ü düşük gelirli ülkelere gidiyor." uyarısı yapan Ghebreyesus, zengin ülkeleri Covid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı'na (COVAX) destek vermeye davet etti.

DSÖ'ye göre, bugün itibarıyla salgın nedeniyle dünya genelinde 3,34 milyon kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 161 milyonu aştı ve 1,26 milyon doz Covid-19 aşısı uygulandı.

"İNSANLIĞI DAHA ZOR BİR YIL BEKLİYOR"

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus cuma günü yaptığı açıklamada, dünyayı zor bir süreç beklediğini söyledi ve “Bu salgının ikinci yılının ilkinden çok daha ölümcül olacağına inanıyoruz” dedi. Ghebreyesus Hindistan'ın birçok eyaletinde "tedirgin edici derecede yeni vaka, hastaneye yatma ve ölüm” kaydedildiğini aktardı. Ghebreyesus, DSÖ olarak Hindistan'a oksijen tüpü, sahra hastaneleri için çadır, maske ve tıbbi araç gereç gönderdiklerini ifade etti.