Dünya Sağlık Örgütü'nden Çin’de ortaya çıkan koronavirüs ile ilgili açıklama

Dünya Sağlık Örgütü Acil Durum Komitesi, bugün Cenevre'de yeni tip koronavirüsüne ilişkin yaptığı toplantı sonrası basın açıklaması yaptı.

Komite Başkanı Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, koronovirüsle ilişkin yaptığı açıklamada "uluslararası kamu sağlığı acil durumu" ilan etmek için erken olduğunu belirtti.

DSÖ'NÜN OLAYI CİDDİYE ALMADIĞI ANLAMINA GELMİYOR

DSÖ'nün virüsle ilgili gelişmeleri yakından izlediğini belirten Tedros, "Bugün acil durum ilan etmememiz, DSÖ'nün olayı ciddi bulmadığı veya ciddiye almadığı anlamına gelmiyor." ifadelerini kullandı.

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17 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Çin'de 639 kişiye, şiddetli akut solunum yolu sendromu (SARS) ile benzerliği bulunan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) bulaşmış, 17 kişi bu nedenle hayatını kaybetmişti.

Dün itibarıyla Hong Kong ve Makao Özel İdari bölgelerinde 1'er kişide saptanan virüs, ABD, Japonya, Güney Kore'de 1'er, Tayland'da 3 kişide tespit edilmişti.?

Virüse son olarak Suudi Arabistan ve Singapur'da rastlanmıştı.

Vuhan'da dün havaalanı ve tren istasyonları giden yolculara kapatılmış ve toplu ulaşım askıya alınmıştı.