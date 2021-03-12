Dünya Sağlık Örgütü'nden Johnson & Johnson'ın tek dozluk aşısına acil kullanım onayı

Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra ülkelere yayılarak can kayıplarına neden olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla birçok ülkede aşılama çalışmaları sürüyor. Dünya Sağlık Örgütü, Johnson & Johnson tarafından geliştirilen ilk tek dozluk koronavirü aşısına acil kullanım onayı verdi.

Basın toplantısı düzenleyen Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus yaptığı açıklamada "Koronavirüse karşı geliştirilen her yeni, güvenli ve etkili aşı ile salgını kontrol etmeye bir adım daha yaklaşıyoruz” ifadesini kullandı..

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus aşıların verdiği umudun tüm ülkelere sunulması gerektiğini ifade etti ve, "Hükümetleri ve şirketleri taahhütlerini yerine getirmeye çağırıyorum. Hükümetler ve şirketler, Kovid-19 aşılarının dünya genelinde herkes için erişilebilir ve uygun fiyatlı küresel kamu malları ve krize ortak bir çözüm haline gelmesi için üretimi artırmaya yönelik ellerindeki tüm çözümleri kullanmalı" dedi.

Ghebreyesus, DSÖ’nün aşının kullanımına ilişkin tavsiyeleri ifade etmek için önümüzdeki hafta Aşı Uzmanları Stratejik Danışma Grubu’nu toplayacağını söyledi. Aşıların güvenli dağıtımına hazırlanmak için ülkelerle ve COVAX ortaklarıyla birlikte çalışmaya devam ettiğini hatırlatan Ghebreyesus, DSÖ’nün COVAX için 500 milyon doz Johnson & Johnson aşısı rezerve ettiğini ifade etti.