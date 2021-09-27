Dünya Sağlık Örgütü'nden yeni açıklama! Delta varyantı Mu varyantından daha bulaşıcı!

Türkiye de dahil olmak üzere birçok ülkede koronavirüsün varyantlarının görülmesiyle birlikte Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) takip ettiği Mu varyantına ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

DSÖ'nün üst düzey isimlerinden Dr. Maria Van Kerkhove, Delta varyantının Mu varyantından çok daha bulaşıcı olduğunun altını çizdi.

"DELTA VARYANTI DAHA BASKIN"

Kerkhove, "Hem Delta hem de Mu varyantlarının görüldüğü ülkelerde Delta varyantı çok daha baskın halde. Kolombiya'da Mu varyantı ön planda fakat her iki varyantın da bulunduğu ülkelerde Delta varyantı Mu varyantını geri planda bırakıyor" dedi.

Van Kerkhove, "Şu an Mu varyantı 50 ülkede tespit edildi ve Güney Amerika'daki vakaların da yaklaşık yüzde 30'una denk geliyor. Şu an Delta varyantı en çok yayılan varyant halinde. 185'ten fazla ülkede görüldü. Delta varyantı daha fit. Çok daha fazla bulaşıyor ve diğer virüslerin yerini alıyor" açıklamasında bulundu.