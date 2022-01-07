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  3. Dünya Sağlık Örgütü'nden yeni Omicron açıklaması! "Tsunami etkisi oluşturuyor!"

Dünya Sağlık Örgütü'nden yeni Omicron açıklaması! "Tsunami etkisi oluşturuyor!"

DSÖ, Omicron varyantına ilişkin yeni açıklamalarda bulunurken, vatandaşı da uyarmayı ihmal etmedi. Aşıların tamamlanması gerektiğine dikkat çeken sağlık örgütü, "Omicron hızla yayılıyor, tsunami etkisi oluşturuyor" ifadelerine yer verdi.

Dünya Sağlık Örgütü'nden yeni Omicron açıklaması! "Tsunami etkisi oluşturuyor!"

İlk kez Güney Afrika'da rastlanan koronavirüsün Omicron varyantı, günden güne hızla yayılmaya devam ediyor. Varyant türünün, haftada 12 ülkeye yayılması, bulaşıcılığının tehlikeli boyutta olduğunu gözler önüne sermişti. Dünya Sağlık Örgütü, Omicron varyantına ilişkin yeni açıklamalarda bulundu. DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Omicron, tsunami etkisi oluşturuyor, çok hızlı yayılıyor ve dünyadaki sağlık sistemleri üzerinde büyük baskı oluşturuyor." şeklinde konuştu.

Dünya Sağlık Örgütü'nden yeni Omicron açıklaması! Tsunami etkisi oluşturuyor!

"VİRÜS EVRİM GEÇİRMEYE DEVAM EDİYOR"

Koronavirüs varyantının yalnızca Omicron olmadığına dikkat çeken Ghebreyesus, "COVİD-19'un tek varyantı Omicron değil ve öyle de kalmayacak. Virüs gün geçtikçe evrime devam ediyor, yeni varyantlar ortaya çıkabilir" ifadelerine yer verdi. 

Omicron varyantını özellikle aşılanmış kişilerin Delta'ya kıyasla daha hafif geçirdiğini, dile getiren ancak buna rağmen "hafif" kelimesinin dahi ağır kaçtığını belirten Ghebreyesus, "Tıpkı önceki varyantlarda olduğu gibi Omicron insanları hastanelik ediyor ve öldürüyor. Omicron tsunami etkisi oluşturuyor, çok hızlı yayılıyor ve dünyadaki sağlık sistemleri üzerinde büyük baskı oluşturuyor" ifadesini kullandı.

Dünya Sağlık Örgütü'nden yeni Omicron açıklaması! Tsunami etkisi oluşturuyor!

"AŞILARINIZI YAPTIRIN"

Tüm dünyaya aşı konusunda mesaj veren Ghebreyesus, aşısı olan insanların virüs ve varyantlara karşı çok daha iyi mücadele edebildiğine dikkat çekerek, herkesi aşı olmaya davet etti.

Dünya Sağlık Örgütü'nden yeni Omicron açıklaması! Tsunami etkisi oluşturuyor!

Büşra Mercimek
Eğitim Editörü
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