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Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri: Kosova - Türkiye hentbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

A Milli Erkek Hentbol takımımız, Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri grup maçında Kosova ile karşılaşacak. Peki Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri: Kosova - Türkiye hentbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte cevaplar...

Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri: Kosova - Türkiye hentbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

2023 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri'nde mücadele eden A Milli Erkek Hentbol takımımız, 1. Grup 5. maçında yarın Kosova deplasmanına çıkacak. Aldığı 2 galibiyet ve 2 mağlubiyetle grupta 2. sırada yer alan millilerimizin bu maçını izlemek isteyen taraftarlar internette Avrupa Elemeleri: Kosova - Türkiye hentbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularını araştırıyor. Cevaplar haberimizde...

KOSOVA - TÜRKİYE HENTBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri Kosova - Türkiye hentbol maçı 12 Ocak 2022 Çarşamba günü oynanacak. Karşılaşma saat 21.15'de başlayacak. Zorlu müsabaka Eskişehir'de, Porsuk Spor Salonu Stadyumu'nda oynanacak.

KOSOVA - TÜRKİYE HENTBOL MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri Kosova - Türkiye hentbol maçı TRT Spor Yıldız kanalından naklen yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

TRT Spor Yıldız, Digiturk 87, Kablo TV 242, Tivibu 85, Turkcell TV+ 71, Vodafone TV 72 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

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