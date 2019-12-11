Dünya Şampiyonası'nda Tuzla Belediyesi imzası!

Olimpik ve yarı olimpik branşta sporcular yetiştirme ve gerçekleştirdiği spor etkinlikleri ile genç yeteneklere fırsatlar sunmaya devam eden Tuzla Belediyesi, Avrupa şampiyonluğu alanında başarılı olduğu gibi dünya şampiyonasında başarıya imza attı.

Antalya’da gerçekleştirilen Dünya Kick Bocks şampiyonasına katılan Tuzla Belediyesi sporcusu; Duygu Turan, 50 kg Kick Light Dünya Şampiyonu, özel harekât polisi Nurettin Diler, 63 kg’da yarışarak Kick Light Dünya İkincisi, Gedik Üniversitesi Spor Bilimleri öğrencisi Emre Korkmaz ise; 63,5 kg Full Contact’da Dünya Üçüncüsü oldu. Şampiyonadaki milli takımımız 3 Altın, 5 Gümüş ve 9 Bronz olmak üzere toplamda 17 madalya ile şampiyonaya damgasını vurdu.

Dünya şampiyonu sporcumuz Duygu Turan, “15 yaşından itibaren kickboks ile ilgilendiğini ailesinin bu zorlu süreçte yanlarında durduklarını, spor hayatı ve hemşirelik hayatının yorucu fakat güzel bir şekilde geçtiğini söyleyerek kendilerine destek veren Tuzla Belediyesine teşekkür etti.”

Küçük yaşlardan itibaren hareketli yapısıyla fark edilen milli sporcu Nurettin Diler, ailesinin teşvikiyle 10 yaşında taekwandoya başladı. Tuzla Belediyesi Spor Kulübü’ne transfer olduktan sonra başarılı spor hayatını müsabakalarda kazandığı madalyalarla süsledi.

Kickboks ve Taekwando sporlarıyla uğraşan Emre Korkmaz, Tuzla Belediyesi sporcusu olarak çalışırken bir yandan da eğitimine devam etmektedir.

Tuzla Belediyesi sporcuları bir dünya şampiyonluğu, bir dünya ikinciliği, bir de dünya üçüncülüğü elde ederek ülkelerini dünya arenasında temsil ettiler.