Dünya şampiyonlarından Tütüncü’ye teşekkür

Dünya Muay Thai Gençler Yıldızlar Şampiyonası'nda, 3 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya alan Milli sporcular, desteklerinden dolayı Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'ye teşekkür etti.

Türk sporcular, Dünya Muay Thai Gençler Yıldızlar Şampiyonası'nda 3 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya alarak, Türkiye'nin adını duyurdu.

Antalya'da düzenlenen müsabakalarda, Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ettiklerini dile getiren Muay Thai Milli Takım Başantrenörü Yasin Urlu, sporcularını tek tek kutladı. Urlu, şampiyonaya destek veren ve sporcuların her türlü ihtiyaçlarında yanlarında olan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'ye teşekkür etti.

Kaynak: İHA