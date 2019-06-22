Dünya şampiyonu Fransız judocu Riner’e Kilis’te

Olimpiyat ve dünya şampiyonu Fransız judocu Teddy Riner, Kilis'te, "Her Çocuk İçin Sosyal Uyum" projesi kapsamında 20 ilden 400 Türk ve Suriyeli sporcu çocuğun ile bir araya gelmesinde yoğun ilgiyle karşılandı.

Kilis 7 Aralık Beşevler Kapalı Spor Salonu'nda UNICEF tarafından finanse edilen ve Kilis Belediyesi tarafından yürütülen "Her Çocuk İçin Sosyal Uyum" isimli proje kapsamında gerçekleştirilen judo müsabakalarına Kilis, Kahramanmaraş, Kırşehir, Kırıkkale, Karaman, Konya, İzmir, Van, İstanbul, Tekirdağ, Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Adıyaman, Bilecik, Antalya, Rize, Diyarbakır, Tunceli ve Şırnak ilinden 400 sporcunun katılım gösteriyor. Dünya Judo şampiyonu Fransız judocu Teddy Riner, Kilis 7 Aralık Beşevler Kapalı Spor Salonu önünde Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, Kilis Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Erkmen tarafından çiçek ve baklava ile karşılandı.

Dünya Judo şampiyonu Fransız judocu Teddy Riner, salona girdiğinde Türk ve Suriyeli çocukların yoğun ilgisiyle karşılandı. Fransız judocu, çocuklara Türkiye Judo Federasyonu Sezer Huysuz ile birlikte antrenman yaptırdı ve ardından fotoğraf çektirdi.

Kaynak: İHA