Dünya Şampiyonu özel sporcular Kaymakam Öner ile bayramlaştı

Burhaniye ilçesinde, Dünya şampiyonu özel sporcular Kaymakam Hüseyin Öner ile bayramlaştı. Gençlik Merkezi bahçesindeki resmi bayramlaşma törenine katılan Muhsine Gezer ve Sevim Demircan. Kaymakam Öner ve bürokratlarla bayramlaşırken, törene katılanlar hatıra fotoğrafı çektirdi.

1-4 Ağustos tarihleri arasında İsviçre'nin Notwill şehrinde düzenlenen IPC-Atletizm Gençler Dünya Şampiyonası'na katılan özel sporcu Muhsine Gezer ve Sevim Demircan dünya şampiyonluğu ile yurdu döndü. Türk Milli Takımı'nda yarışan Gezer ve Demircan'ın başarıları büyük sevince neden olurken, ilçedeki bayramlaşma törenine katılan başarılı sporcular ilgi odağı oldu. Antrenörleri Deniz Erenoğlu'nun öncülüğünde, İsviçre'nin Notwill kentinde düzenlenen, IPC-Atletizm Gençler Dünya Şampiyonası'na katılan Muhsine Gezer, U17 kategorisinde 400 metrede dünya şampiyonluğunun ardından 1500 metrede de dünya şampiyonu olurken, Sevim Demircan ise 400 metrede dünya üçüncüsü oldu. Başarılı sporcularla bayramlaşan Kaymakam Hüseyin Öner, "Sporcularımız daha öncede büyük başarılara imza attılar. Bu defa gene, uluslar arası yarışmada ülkemizin, ilimizin ve ilçemizin sesini duyurdular. Bu gençlerimizin bayramlarını kutlarken, tekrar tebrik ediyorum. Antrenörleri Deniz Erenoğlu'nu da tebrik ediyorum. Sporcularımızla önümüzdeki günlerde valimiz Ersin Yazıcı'yı ziyaret edeceğiz. Her zaman yanlarında olacağız" dedi.

Kaynak: İHA