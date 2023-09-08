Dünya şampiyonuna ilk kutlama Yüce’den geldi

İşitme Engelliler Dünya Güreş Şampiyonası'nda dünya şampiyonu olan Mükremin Aktaş'a ilk tebrik Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'den geldi. İşitme kaybı olan Aktaş'ı arayan Yüce, "Tüm Sakarya seni bekliyor, hepimizin gururu oldun. Tebrikler şampiyon" dedi.

5-6 Eylül tarihlerinde Kırgızistan'da düzenlenen şampiyonaya katılan Sakarya Büyükşehir Belediyesi güreş sporcusu Mükremin Aktaş, 63 kilogramda dünya şampiyonu oldu. Rakiplerini puan kaybetmeden 8-0 gibi farklı skorlarla mağlup eden Aktaş, hem Türkiye'ye hem de Sakarya'ya büyük bir gurur yaşattı. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, İşitme Engelliler Dünya Güreş Şampiyonası'nda dünya şampiyonu olan Mükremin Aktaş'ı telefonla arayarak tebrik etti. Yüce, "Mükremin kardeşim göstermiş olduğun başarıdan dolayı seni yürekten tebrik ediyorum, Mevlam başarılarını artırarak devam ettirsin inşallah. Dünya şampiyonu olmak kolay bir iş değil. Sen bizim medarı iftiharımız oldun, başımızın tacı oldun, Sakarya'nın gururu oldun. İnşallah en kısa zamanda seni burada ağırlamak ve bu güzel ödülü hep beraber kutlamak istiyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)