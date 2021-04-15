Dünya Sanat Günü nedir? Dünya Sanat Günü ne zaman? Dünya Sanat Günü Türkiye'de ilk kez İstanbul Nişantaşı’nda Abdi İpekçi caddesinde bir sahnenin kurulmasıyla kutlanmaya başlandı. Maçka Demokrasi Parkı’ndaki UPSD Sanat Galerisi’nde sergi gerçekleşti. İzmir'de de Sokak tiyatrosu, dans müzik gibi sanat etkinlikleri yapıldı.

DÜNYA SANAT GÜNÜ NEDİR?

Dünya Sanat Günü 2012 yılı itibarıyla kutlanmaya başlanmıştır. Uluslararası Sanat Derneği'nin 2011 yılında Meksika'da yapılan genel kuruluna Türkiye temsilcisi olarak katılan Türk sanatçı ve Ulusal Plastik Sanatlar Derneği (UPSD) Başkanı Bedri Baykam'ın toplantıda Leonardo da Vinci'nin doğum günü olan 15 Nisan'ın Dünya Sanat Günü olarak kutlanmasını önermesinin ardından kutlanmaya başlanmıştır.

DÜNYA SANAT GÜNÜ NE ZAMAN?

Dünya Sanat Günü her yıl 15 Nisan günü kutlanmaktadır.

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