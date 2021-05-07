İnternet arama motorlarında Dünya Şifre Günü nedir, neden kutlanır? Dünya Şifre Günü’nde ne yapılmalı? Sorularının yanıtları aranıyor. Yanıtları sizler için derledik...

DÜNYA ŞİFRE GÜNÜ NEDİR, NEDEN KUTLANIR?

İnternet kullanıcıları Dünya Şifre Günü hakkında araştırma yapmaya başladı. Dünya Şifre Günü Mayıs ayının ilk Perşembe günleri kutlanan ve 2021 yılında 7 Mayıs Perşembe gününe denk gelen gündür. Dünya Şifre Günü; şifre güvenliği, siber güvenlik ve siber suçlardan korunmaya dikkat çekmek için kutlanmaktadır. İnsanların siber suçlara karşı kişisel verilerini korumaları gerektiğine dikkat çekilir ve uyarılarda bulunulur.

Bugün Dünya Şifre Günü olması dolayısıyla siber güvenlik konusu önem kazandı. Intel tarafından organize edilen gün, Microsoft, Toshiba, Dell gibi firmaların yer aldığı 170’in üzerinde firma tarafından desteklenmektedir. İnternet kullanıcılarının yapması gereken kendi güvenlikleri açısından şifrelerini değiştirmeleri ve şifre yenileme alışkanlığı kazanmalarıdır.

DÜNYA ŞİFRE GÜNÜNDE NE YAPILMALI?

İnsanlara siber güvenlik bilinci konusunda farkındalık kazandırmayı hedefleyen Dünya Şifre Günü’nde yapılması gereken işlemler bulunmaktadır. Bunlardan ilki kullanıcıların şifrelerini yenilemeleri ve şifre değiştirmeyi alışkanlık haline getirmeleridir. Şifre yenileme farkındalığı oluşturulduğu takdirde siber güvenlik sorunları ile mücadele edilebilmesi mümkün hale gelebilir.

Şifre değiştirme ve yenileme işlemindeki amaç kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması ve kötü niyetli kişisel tarafından şifrelerin tahmin edilmesine engel olmaktır. Şifreler tercih edilirken kolay tahmin edilemeyen ve özel bir gün içermeyen simgeler kullanılması gerekmektedir. Kaspersky, şifrelerin güvenliğini sağlamak için şunlara dikkat edilmesini öneriyor.

Şifreleriniz en az 15 karakter olmalı.

Tahmin edilebilir şifreler yaratmayın. Doğum tarihiniz, doğum yeriniz, partnerinizin adı gibi kişisel bilgilerin sosyal medya hesaplarınızda bulunma ihtimali vardır.

Büyük harfler de olmak üzere, harfleri, numaraları ve sembolleri birlikte kullanın.

Parolaları küçük değişiklikler yaparak kullanmayın.

Bütün hesaplarınızı riske atmamak için her hesap için farklı bir parola kullanın.

Parolanızın ele geçirildiğini düşünüyorsanız hemen değiştirin.

ŞİFRE OLUŞTURURKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?

Siber güvenlik için şifrelerin tahmin edilmez nitelikte olması gerekmektedir. Bu kapsamda şifre oluşturulurken; ardışık sayılar, isimler, klavye tuş kombinasyonları, sosyal medyada sık kullanılan kelimeler, isim varyasyonları ve özel tarihler kullanılmamalıdır. Söz konusu tercihlerin yapılması şifrelerin kötü niyetli kişiler tarafından tahmin edilmesine yol açarak siber güvenliği tehlikeye düşürmektedir. Şifre tercihlerinde dikkat edilmesi gereken noktalar;

Tek kelimelik şifreler seçilmemeli

Uzunluk ve karmaşıklığa önem verilmeli

Kolay şekilde bulunabilecek herhangi bir tarih veya durum tercih edilmemeli

14 karakter ve üzeri şifre oluşturulmalı

Büyük ve küçük harfler kullanılmalı

Boşluk ve diğer özel karakterler kullanılmalı

Şifrelerin oluşturulmasından sonra güvenlik tedbirlerinin devam ettirilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda yapılması gerekenler ise;

Şifreler düzenli olarak değiştirilmeli

Şifreler giriş formlarında yanlış alanlara yazılmamalı

Şifrelerinizi bir yere yazmayın, eposta ile göndermeyin ve başkaları ile paylaşmayın.

Üye olunan sitelerde farklı şifreler kullanınn