7 Mayıs Perşembe 2021 Dünya Şifreler Günü olarak kutlanmaktadır. İnternet kullanıcıları bu nedenle Dünya Şifreler Günü’nün önemi nedir? Dünya Şifreler Günü’nde güçlü bir şifre nasıl seçilir? sorularının yanıtlarını merak ediyor. İşte detaylar...

DÜNYA ŞİFRELER GÜNÜ’NÜN ÖNEMİ NEDİR?

Dünya Şifreler Günü hakkında bilinçlendirmeler yapılarak, farkındalık oluşturulması amaçlanmaktadır. Bu gün kişisel verilerin korunması ve siber güvenliğe karşı bilinç oluşturulması amacıyla önemlidir. Kullanıcıların en sık yaptığı hataların başında şifre oluştururken, kolay tercih edilecek simgeleri kullanmaları geliyor. Bu konuda bilinç yaratılarak, şifre oluştururken kötü niyetli kişiler tarafından tahmin edilemeyecek simgelerin tercih edilmesi amaçlanmaktadır.

Güçlü şifre oluşturmak oldukça basit bir uygulamadır. Dikkat edilmesi gereken bir takım noktalar bulunmaktadır. Bunlara uyulduğu takdirde güçlü şifrelerin oluşturulması ve siber güvenliğin sağlanması mümkün hale gelmektedir. Dünya Şifre Günü'nde bu farkındalık yaratılmaya çalışılarak, internet kullanıcılarına güvenli, şifre tercihinin püf noktaları anlatılmaktadır.

DÜNYA ŞİFRELER GÜNÜ’NDE GÜÇLÜ BİR ŞİFRE NASIL OLUŞTURULUR?

Siber güvenliğin sağlanması ve kişisel verilerin korunması açısından şifre güvenliği büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle şifre tercih ederken dikkatli davranılmalı ve güvenliği tehdit edecek ögelerden uzak durulmalıdır. Siber suçların arttığı günümüzde kullanıcıların kendilerini güvende hissetmeleri için öncelikle güçlü bir şifre oluşturmaları gerekmektedir. Bu konuda ilk yapılması gereken ise tahmin edilemez bir şifre seçmektir. Kullanıcılar kendileri için özel olan kişi ve eşyaların, yaşadıkları şehirlerin isimlerini şifrelerinde kullanmamalıdır. Ayrıca doğum günü ve benzeri özel tarihler asla tercih edilmemelidir.

Siber güvenliğin sağlanmasında dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta ise uzun şifreler oluşturmaktır. Siteler bu konuda kullanıcıların mağduriyetlerini önlemek için belirli bir uzunluğun altındaki şifreleri kabul etmemektedir. Şifre seçimi mümkün olduğunca uzun tutularak güvenlik koruma altına alınmalıdır. Ayrıca oluşturulan şifrelere büyük-küçük harf, sembol, rakam eklenerek tahmin edilebilirliği engellenmektedir.

GÜÇLÜ ŞİFRE OLUŞTURULURKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ

Güçlü şifre tercihi için kullanıcıların dikkat etmesi gereken bir takım önlemler bulunmaktadır.

Bolca büyük-küçük harf, sembol ve rakam kullanılmalı

Şifreler okunmaz şekilde oluşturulmalı, yani bir kelime tercih edilmemeli

Sevilen kişi, nesne, hayvan ismi kullanılmamalı

Yaşadığınız şehir veya memleket ismi tercih edilmemeli

Şifreler düzenli aralıklarla değiştirilmeli