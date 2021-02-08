Türkiye'de her 10 kişiden 3’ü sigara içmektedir. Toplamda 17 milyon vatandaşımız sigara içiyor. Dünya Sigarayı Bırakma Gününün amacı da sigaranın zararlarını vurgulamak ve farkındalık oluşturmaktır. Peki Dünya Sigarayı Bırakma Günü ne zaman? Dünya Sigarayı Bırakma Günü etkinlikleri nelerdir? Dünya Sigarayı Bırakma Günü sözleri, mesajları nelerdir? İşte detaylar...

SİGARAYI BIRAKMA GÜNÜ NE ZAMAN?

Dünya Sigarayı Bırakma Günü 9 Şubat'tır. Koronavirüs salgını sürecinde sigara içenlerin koronavirüse daha fazla yakalandığı kanıtlandı. Sigara içenler koronavirüs hastalığına yakalanırlarsa, daha ağır bir hastalık süreci geçiriyor.

SİGARAYI BIRAKTIĞIMIZ AN VÜCUDUMUZDA NE OLUR?

Sigaradan kurtulduktan 20 dakika sonra hücre hasarları iyileşmeye başlıyor. Günler, haftalar, aylar ve yıllar geçtikçe de hiç sigara içmemiş gibi olma şansı giderek yükseliyor. Mesela, ilk bir yıl içinde kalp krizi geçirme riski on kat fazlayken, bu oran ikinci yılda yarı yarıya azalıyor ve beş kata iniyor. Yıllar ilerledikçe de bu risk giderek azalmaya devam ediyor.

Sigarayı Bırakma Günü hakkında sosyal medya hesaplarınızdan paylaşım yapabileceğiniz ve ya telefonlarınızdan yakınlarınıza gönderebileceğiniz Dünya Sigarayı Bırakma Günü sözleri, mesajları için aşağıdaki haberimize göz atabilirsiniz.

9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü sözleri, mesajları