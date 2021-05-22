Dünya şokta! Eski polisin evinin bahçesinden 24 ceset çıktı

Orta Amerika ülkesi El Salvador ve dünya, eski polis memuru Hugo Osorio Chavez'in (51) evinin bahçesinden çıkan cesetleri konuşuyor.

BBC'de yer alan habere göre, polis yetkilileri, 2005'te polis teşkilatından atılan Hugo Osorio Chavez'in (51), başkent San Salvador'un 78 kilometre kuzeybatısında yer alan evinin bahçesinde 10 ceset daha bulunduğunu belirtti. Daha önce de 14 kişinin cansız bedenini bulunmasıyla toplam sayı 24'e yükseldi.

40'A YAKIN CESET ÇIKABİLİR

Yetkililer, bahçeden 40'a yakın cesedin çıkarılacağını tahmin ederken, tüm cesetlerin çıkarılmasının bir ay kadar sürebileceğini ifade etti.

BİR KADIN VE KIZINI ÖLDÜRDÜĞÜ İÇİN GÖZALTINA ALINMIŞTI

Öte yandan Chavez, Nisan ayında 57 yaşındaki bir kadın ve onun 26 yaşındaki kızını öldürdüğü gerekçesiyle Chalchuapa kentinde gözaltına alınmış ve hakkında soruşturma başlatılmıştı.

10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Chavez'e yardım ettiğinden şüphelenilen 10 kişi gözaltına alınmıştı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: AA