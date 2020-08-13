Dünya Solaklar Günü nedir? Ne zaman ortaya çıktı? Hangi gün kutlanır?

Dünya Solaklar günü, ilk kez 13 AĞustos 1973'te İngiltere Solaklar Kulübü tarafından ilan edilmiştir. O zamandan bu yana, vücudunun sol tarafını daha yğun kullanan kişiler tarafından kutlanmaya devam ediliyor.

DÜNYA SOLAKLAR GÜNÜ NEDİR?

ABD'de 24 yıl önce solaklar arasındaki dayanışmayı artırmak için “Left Handers Day” adı ile ilk kez kutlanmaya başlandı. 1973 yılından beri Left Handers Club tarafından düzenlenen Uluslararası Solaklar Günü solaklığı kutlamak ve solakların yaşadığı problemlere karşı toplumsal farkındalık oluşturmak gibi nedenlerden ötürü her sene 13 Ağustos'ta Birleşik Krallık'taki çeşitli şehirlerde kutlanmaktadır. Her yılın 13 Ağustos'unda bu gelenek devam ediyor.

İŞTE ÜNLÜ SOLAKLAR

Dünyaca ünlü solaklar arasında Leonardo Da Vinci, Michelangelo Buonaroti, Charlie Chaplin, Jimi Hendrix, Albert Einstein, Marie Curie, Pele gibi dehalar yer alıyor.

Yapılan bazı araştırmalarda solakların daha iyi araç kullandığı ve el becerilerinin daha gelişmiş olduğuna dair iddialar bulunuyor.

Amerikan Psikoloji Günlüğü dergisinin araştırması, solakların sanatçı olmaya çok daha yatkın olduğunu söylüyor. Ayrıca düşünce kabiliyetleri de daha pratik çözümler bulmaya yatkın. Bir başka inanışa göre, solak insanlar, sağlak olanlara göre ortalama 3 sene daha kısa yaşamaktadır.

Wall Street Journal’da yayınlanan bir makaleye göre, solakların disleksi hastası olma ihtimali de daha yüksek. Amerikan Psikoloji Günlüğü dergisinin araştırması, solakların sanatçı olmaya çok daha yatkın olduğunu söylüyor. Ayrıca düşünce kabiliyetleri de daha pratik çözümler bulmaya yatkın.