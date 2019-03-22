"Dünya Su Günü"nde İstanbul'un simgeleri maviye büründü

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi, "22 Mart Dünya Su Günü" nedeniyle İstanbul'un simgelerini mavi ışıkla aydınlattı. Galata ve Beyazıt kuleleri ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü maviye büründü.

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DHA