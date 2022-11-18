Dünya Taekwondo şampiyonasının 4. gününde 3 sporcumuz elendi

Dünya Taekwondo Federasyonu tarafından Meksika'nın Guadalajara şehrinde düzenlenen şampiyonanın dördüncü gününde tatamiye çıkan Nafia Kuş, Muhammed Emin Yıldız ve Emre Kutalmış Ateşli turnuvaya veda etti.

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Dünya Taekwondo şampiyonasının 4. gününde 3 sporcumuz elendi

Dünya Taekwondo Şampiyonası'nın dördüncü gününde tatamiye çıkan Nafia Kuş, Muhammed Emin Yıldız ve Emre Kutalmış Ateşli turnuvaya veda etti.

Dünya Taekwondo Federasyonu tarafından Meksika'nın Guadalajara şehrinde düzenlenen şampiyonanın dördüncü gününde kadınlar +73 ve erkekler 74 ile +87 kiloda müsabakalar yapılırken, Türkiye'yi Nafia Kuş, Muhammed Emin Yıldız ve Emre Kutalmış Ateşli temsil etti.

Kadınlar +73 kiloda mücadele eden Nafia Kuş, ilk turu maç yapmadan geçtikten sonra son 16 turunda Çin'den Lei Xu'yu yenerek çeyrek finale yükseldi. Nafia Kuş, çeyrek finalde Avusturya'dan Marlene Jahl'e mağlup olarak yarı finale çıkma şansını kaybetti.

Türkiye'yi erkekler 74 kiloda Muhammed Emin Yıldız, ilk turda Trinidad Tobago'dan Isiah Pollard'ı, ikinci turda ise Kosova'dan Arbnor Bajra'yı yenerek adını son 16 turuna yazdırdı. Yıldız, son 16 turunda ise Gürcistan'dan Zurab Kintsurashvili'ye mağlup olarak şampiyonaya veda etti.

+87 kiloda tatamiye çıkan Emre Kutalmış Ateşli, ilk turu maç yapmadan geçtikten sonra ikinci turda Ürdün'den Anas Sadek'i yenerek adını son 16 turuna yazdırdı. Milli sporcu, son 16 turunda Gambiya'dan Alasan Ann'a mağlup olarak şampiyonayı noktaladı.

Dünya Taekwondo Şampiyonası'nın beşinci gününde kadınlar 53 kiloda Zeliha Ağrıs ile erkekler 63 kiloda Hakan Reçber madalya mücadelesi yapacak.

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