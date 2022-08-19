Dünya tarihinde yaşanan fakat gizemi hala çözülemeyen 3 garip olay...

Dünya tarihine yazılmayı başarmış fakat onlarca hatta yüzlerce bin yıl geçmesine rağmen henüz gizemi çözülememiş 3 olay...

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Dünya tarihinde yaşanan fakat gizemi hala çözülemeyen 3 garip olay... 1

Deniz kav imleri

Milattan önce 1200 yıllarında Yunan yarımadasından girerek Ege ve Akdeniz kıyıları, Anadolu, Suriye, Fenike, Filistin’de bulunan tüm yerleşim yerlerini talan etmiş, Antik Mısır'a kadar ilerlemişlerdir. Pek çok medeniyetin çökmesine ya da gerilemesine yol açacak kadar etkin rol oynamışlardır. Dünya tarihinde öyle bir istila yapmışlardır ki, uygarlık neredeyse 1000 sene gerilemiştir. Yaptıkları günümüze kadar aktarılmış olsa da kendileri hakkında hiçbir bilgi ve belge bulunmamaktadır. Deviz kavimleri tarihin sır dolu halkı olarak kalmışlardır.

Dünya tarihinde yaşanan fakat gizemi hala çözülemeyen 3 garip olay... 2

Büyük ileri sıçrayış

İnsanlık inanılmaz ilkel bir dönemden geçiyorken bir anda taşlara figürler çizmeye, şarkı söylemeye ve bir şeyler tasarlayarak aletler icat etmeye başlamışlardır. Bir anda nasıl bir gücün ya da ilhamın geldiği hep bir sır olarak kalmıştır. İnsanın ilkellikten iletişim kurmaya evrimleşmesi nasıl gerçekleşmiş olabilir?

Dünya tarihinde yaşanan fakat gizemi hala çözülemeyen 3 garip olay... 3

Rasputin

“Öldürülemeyen ölümlü” benzetmesi yapılan Rasputin, bir nevi 9 canlı olarak görülüyor. Çok ölümcül bir zehir olan siyanürden bile ölmemiş, iki kez vurulmuş, ölmediği anlaşılınca öldürülmek için hunharca dövülmüş hala ölmeyince kafasından vurularak donmuş bir nehre atılmış. Nehirde yüzen cesedine 14 saat sonra ulaşılmış, otopside nehre atıldığı sırada ölü olmadığı bir süre boğulmamak için çırpındığı ortaya çıkmıştır. Her şeye rağmen öldüğünden kimse kesin olarak emin olamadığı için mezarından çıkarılarak yakılmıştır.

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