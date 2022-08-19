Dünya tarihinde yaşanan fakat gizemi hala çözülemeyen 3 garip olay...

Deniz kav imleri
Milattan önce 1200 yıllarında Yunan yarımadasından girerek Ege ve Akdeniz kıyıları, Anadolu, Suriye, Fenike, Filistin’de bulunan tüm yerleşim yerlerini talan etmiş, Antik Mısır'a kadar ilerlemişlerdir. Pek çok medeniyetin çökmesine ya da gerilemesine yol açacak kadar etkin rol oynamışlardır. Dünya tarihinde öyle bir istila yapmışlardır ki, uygarlık neredeyse 1000 sene gerilemiştir. Yaptıkları günümüze kadar aktarılmış olsa da kendileri hakkında hiçbir bilgi ve belge bulunmamaktadır. Deviz kavimleri tarihin sır dolu halkı olarak kalmışlardır.