Dünya tarihinde yaşanan fakat gizemi hala çözülemeyen 3 garip olay...

Rasputin

“Öldürülemeyen ölümlü” benzetmesi yapılan Rasputin, bir nevi 9 canlı olarak görülüyor. Çok ölümcül bir zehir olan siyanürden bile ölmemiş, iki kez vurulmuş, ölmediği anlaşılınca öldürülmek için hunharca dövülmüş hala ölmeyince kafasından vurularak donmuş bir nehre atılmış. Nehirde yüzen cesedine 14 saat sonra ulaşılmış, otopside nehre atıldığı sırada ölü olmadığı bir süre boğulmamak için çırpındığı ortaya çıkmıştır. Her şeye rağmen öldüğünden kimse kesin olarak emin olamadığı için mezarından çıkarılarak yakılmıştır.