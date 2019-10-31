Dünya Tasarruf Günü internette en çok araştırılan konuşardan birisi. Peki Dünya Tasarruf Günü nedir? Ne zaman? Dünya Tasarruf Günü sözleri, şiirleri nelerdir? Tüm merak edilenleri sizin için derledik.

DÜNYA TASARRUF GÜNÜ NEDİR? NE ZAMANDIR?

Tasarrufu toplumların hayatına yerleştirebilmek için 1935 yılında bazı Türk bankaları, 1924’te Birinci Uluslararası Tasarruf Kongresi’nde kabul edilen 31 Ekim gününü, Uluslararası Tasarruf Günü olarak kabul etmişlerdir.

Dünya Tasarruf Günü, insanları birikimlerini yastık altından çıkartıp bir bankada değerlendirme fikriyle tanıştırmak amacıyla ortaya çıktı.



İnsanı zenginliğe götürecek yolculuk, kumbaraya atılan ilk bozuk para ile başlar. Muhtemelen daha önce hiç duymamış olsanız da 31 Ekim, Dünya Tasarruf Günü olarak kutlanmaktadır. Tasarruf etmenin insanlar ve ülke ekonomileri için ne kadar önemli olduğunu vurgulamak amacıyla 1924 yılında World Savings Banks Institute (WSBI-Dünya Tasarruf Bankaları Enstitüsü) adlı bir enstitü kurulmuştur. O tarihten bu yana da Dünya Tasarruf Günü’nün kutlanması bir gelenek halini almıştır.

1924 yılında ilk Dünya Tasarruf Günü’nü düzenleyen insanların kafasında tasarruf kavramı net bir tanıma sahipti: Tasarruf, hem ülkenin hem de o ülke insanlarının ulaştığı olgunluğun bir göstergesiydi. O yıl Milano’da gerçekleştirilen ilk Uluslararası Tasarruf Kongresi’nin sonunda 31 Ekim günü “Dünya Tasarruf Günü” adıyla, dünyanın her yerinde, tasarrufun teşvik edilmesine adanmış bir gün olarak kabul edildi. Tasarrufun teşvik edilmesi konusunda mevduat bankaları; okullar, kültür-spor kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve din adamlarının da desteğini alarak çalışmalarını yürüttüler.





O zamanlarda tasarruf konusunda sergilenen örneklerden bazılarında, para biriktirmenin daha yüksek yaşam standartlarına ulaşmak ve ülke ekonomisini güvence altına almak için bir araç olduğu fikri ön plana çıkıyordu. Almanya gibi diğer bazı ülkelerde ise, insanların tasarrufa olan inancının yeniden tesis edilmesi gerekiyordu. Zira bu insanlar 1923 yılında Almanya’nın gerçekleştirdiği parasal reform sonrasında neredeyse her şeylerini kaybettiklerinden, tasarruf düşüncesi akıllarından bile geçmiyordu.



Dünya Tasarruf Günü kutlamaları için çok çeşitli araçlar kullanılmıştır: posterler, konferanslar, broşürler, el ilanları, makaleler, koro şarkıları, reklamlar, eğitici ve tanıtıcı filmler. 1928 yılında Gino Valori ve Giuseppe Pietri tarafından bir Tasarruf Marşı bile bestelenmiştir. Okullarda tasarrufun teşvik edilmesine özel önem verilmiş ve bu amaçla tasarruf kampanyaları düzenlenmiştir. Tasarruf haftası boyunca çocuklara tasarruf etmenin erdemlerini öğretmeye yönelik özel kurslar düzenlenmiştir. Okullarda kumbaralar ve banka hesap cüzdanları dağıtılmıştır. Sonuç olarak, Dünya Tasarruf Günü’nün okullarda tasarrufu teşvik etme konusunda önemli bir etkisi olmuştur.

WSBI’ın açıklamasında tasarruf, “ulusun ve sonuçta tüm insanlığın medeni gelişimi için her bir bireyin edinmesi gereken bir erdem ve alışkanlık” olarak tanımlanmıştır. Okullar, geleceğin tüketicilerinin bilinçlendirilmesi konusunda en güvenilir alanlardan biridir. Tasarruf eğitimi parayı akıllıca harcamak ve geleceğe yönelik belirsizlik ve olumsuzluklara karşı hazırlıklı olmaktan ibaret değildir; tasarruf eğitimi aynı zamanda “paranın tasarruf edilmesinin önündeki tüm engel ve kötü alışkanlıklara karşı çıkmanın ve bunlarla mücadelenin” de anlatılmasıdır.



İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra kutlanmasına devam edilen Dünya Tasarruf Günü en popüler dönemini 1955-1970 yılları arasında yaşamıştır. Öyle ki bu günde yapılan kutlamalar bazı ülkelerde gelenek haline gelmiştir.



Günümüzde, neredeyse banka hesabı olmayan kimsenin kalmadığı gelişmiş ülkelerde tasarruf eğitiminin işe yaramış olduğunu söyleyebiliriz. Artık hedef, tasarruf hesabı oranının bazı durumlarda nüfusun yüzde 10’unu bile bulmadığı gelişmekte olan ülkeler olmalıdır. Mevduat bankaları, yürütülecek çeşitli kampanyalar ve teşviklerle tasarrufun arttırılmasında önemli rol oynayacaklardır.

DÜNYA TASARRUF GÜNÜ'NÜN ÖNEMİ NEDİR?

Başlangıçta çok basit gibi görünse de, bir tasarruf hesabına küçük miktarlarda para yatırarak para biriktirmenin iktisadi kalkınma ve kişisel refah üzerinde çok büyük etkisi vardır. Tasarruf, bireyleri hastalık, işsizlik ve buna benzer ekonomik zorluk dönemlerine karşı hazırlıklı tutar. Ekonominin bütünü için ise bankaların kredi vermelerini kolaylaştıran bir unsurdur.



Finansal krizi de hesaba kattığımızda tasarruf, bugünün ihtiyaçlarını karşılarken gelecek nesillerin de sosyal ve ekonomik durumlarının güvence altına alınmasını sağlayan sürdürülebilir bir çözüm sunar.

DÜNYA TASARRUF GÜNÜ GÜZEL SÖZLERİ, ŞİİRLERİ NELERDİR?

Damlaya damlaya göl olur.

Sakla samanı, gelir zamanı.

Ayağını yorganına göre uzat.

Ak akçe kara gün içindir.

En iyi tasarruf zamanı iyi kullanmaktır.

PARAMIZIN KIYMETİNİ BİLELİM

Bin bir güçlüklerle kazanıyoruz,

Paramızın kıymetini bilelim;

O olmazsa, bir şey alamıyoruz

Paramızın kıymetini bilelim.

Parasız kalırsak,huzur kaybolur,

Sevdiğimiz dostlar,yabancı olur;

Elimizde varsa,herkes dost olur

Paramızın kıymetini bilelim.

O varsa,toplumda vardır yerimiz,

O varsa,dinlenir tüm sözlerimiz,

O varsa,yapılır her işlerimiz

Paramızın kıymetini bilelim.

Para,insanlara akıl öğretir,

Yapmadığı birçok işi kavratır,

Nice gezmediği yere uğratır

Paramızın kıymetini bilelim.

Hayatın yükünü taşımak için,

Ev-barkı,uygarca döşemek için,

Nihayet,insanca yaşamak için

Paramızın kıymetini bilelim..

Naim Yalnız

TUTUMLU ÇOCUK



Damla damla akan sudan,

Koca göller dolup taşar.

Tutumsuzlar kalır yolda,

Tutumlular dağlar aşar.



Biz tutumlu çocuklarız,

Para dolu kumbaramız.



İnsanlar kara günde,

Kimseye el açmamalı.

Çalışmalı, kazanmalı,

Hiçbir işten kaçmamalı.



Biz tutumlu çocuklarız,

Para dolu kumbaramız.



Hakkı SUNAT



KUMBARA



Her gün konan bir lira,

Bir gün olur bin lira.

İster harca kendine,

İstersen ver annene.



Kumbaran dolsun para,

İhtiyaç duydukça harca.

Ama yinede sen,

Tasarrufu bırakma.



Emine ÇELİK

DÜNYA TASARRUF ORANLARI NASILDIR?

Dünya Bankası’nın resmi sitesinde, 1974’ten bu yana dünyada gerçekleşen yurt içi (ulusal) tasarrufların GSYH’deki payına ilişkin verilere ulaşabiliyoruz. Geçmişten bugüne dünyada tasarruf payları incelendiğinde, ciddi bir değişiklik olmadığı görülüyor. 1974’den beri tasarrufun GSYH’ye oranında dünya ortalaması, %22-28 bandında seyrediyor. 2015 itibarıyla ise Türkiye, tasarruf oranında dünya ortalamasını yakalamış durumda.

TÜRKİYE'DE TASARRUF NASILDIR?

TÜİK, 2016 yılında Ulusal Hesaplar Sistemi (SNA-2008) ve Avrupa Hesaplar Sistemi’ne (ESA-2010) uyum kapsamında tasarruf oranını hesaplamada baz yılı değişikliğine gitti. Bu kapsamda 1998 yılından bu yana gerçekleşen tasarruf oranları güncellendiğinde, eski ve yeni tasarruf oranları arasında ciddi bir fark ortaya çıktı. Kalkınma Bakanlığı’nın hazırladığı raporda bu farkın nedenleri olarak milli gelirin seviye ve reel olarak yükselmesi, yatırımların artması ve ödemeler dengesi (dış tasarruf=dış kaynak=cari açık) verilerinin sabit tutulması gösteriliyor.

Bununla birlikte, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın sitesinden eski verilere ulaşmak mümkün. Eski verilere göre Türkiye’de tasarruf oranı, 1998-2014 yılları arasında ciddi bir oranda azalma gösterdi. Ancak aynı dönem için yeni verilere bakıldığında, zaman zaman azalma eğilimi söz konusu olsa da yurt içi tasarruf oranlarının %20-25 bandında seyrettiği görülüyor.

Bu doğrultuda yeni yönteme göre Türkiye’nin toplam yurt içi tasarruf oranı, 1998-2015 yılları arasında ortalama %22,6 olarak gerçekleşti. Ancak eski yönteme göre aynı dönemin ortalaması, %16,4 olarak hesaplanıyor.

Bunun yanı sıra, eski hesaplama yöntemine göre; 1998 yılında %24,3 olan tasarruf payı, 2015 yılında %14,3 olarak gerçekleşti. Yeni yönteme göre kıyasladığımızda ise; 1998 yılında %25,5 olan tasarruf oranı, 2015’te %24,8 olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla tasarruf hesaplama yönteminde gidilen değişikliğin ortaya iki farklı tablo çıkardığını söylemek mümkün.

TÜİK, yurt içi tasarruf oranları ile birlikte hane halkı tasarruf oranını da açıklıyor. Hane halkı tasarrufunun harcanabilir gelire oranı, 2018 yılında bir önceki yıla göre düşerek %13,9 olarak gerçekleşti. Bununla birlikte, 2018 yılında hane halkı tasarrufunun GSYH’deki payı da 1,3 puan düşerek %9,2 oldu.