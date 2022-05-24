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Dünya tehlikede mi? NASA felaketi açıkladı! Göktaşı yaklaşıyor

Dünya'nın yakınından geçmesi beklenen ve dünyadaki en uzun gökdelenden daha büyük olan göktaşı NASA tarafından yakın takibe alındı.

Dünya tehlikede mi? NASA felaketi açıkladı! Göktaşı yaklaşıyor

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), özellikle büyük çaplı gök cisimlerini önceden tespit edip, çeşitli uyarılarda bulundu. Yeni bir duyuruda bulunan NASA, dünyadaki en uzun gökdelenden daha büyük olan göktaşının Dünya'ya yaklaştığını duyurdu.

830 metre yüksekliğinde olan Burj Khalifa, 2004 yılında inşa edildiğinden bu yana dünyanın en yüksek binası oldu. Ancak Dubai'nin devasa binası, bu hafta Dünya'nın yanından geçecek olan bir göktaşıyla kıyaslanamaz derecede küçük kalacağı söylendi.

Dünya tehlikede mi? NASA felaketi açıkladı! Göktaşı yaklaşıyor

DÜNYA'NIN YAKININDAN GEÇECEK

7335 (1989 JA) adlı göktaşı, 1,8 km  çapıyla devasa bir büyüklüğe sahip ve cuma günü Dünya’nın yakınından geçecek. NASA, asteroidi 'potansiyel olarak tehlikeli' olarak sınıflandırmış olsa da yaklaşık 4 milyon kilometre uzaklıktan geçeceği için Dünya için bir tehdit oluşturmayacak.

Söz konusu mesafe, Dünya ile Ay arasındaki ortalama uzaklığın yaklaşık 10 katını oluşturuyor. NASA'ya göre 7335 (1989 JA), bu yıl Dünya'nın etrafından geçen en büyük uzay kayası olacak.

Dünya tehlikede mi? NASA felaketi açıkladı! Göktaşı yaklaşıyor

NASA, büyüklüğü 150 metreyi aşan ve Dünya'ya en fazla 7,5 milyon kilometre mesafede olan nesneleri "potansiyel tehlike" kabul ediyor. Örneğin 2013'te Rusya'nın Çelyabinsk bölgesine düşen 17 metre çapındaki göktaşı, 26 ila 33 atom bombasıyla aynı etkiyi yaratmıştı.

Bölgenin 15 ila 20 kilometre üzerinde patlayan göktaşı, bir şok dalgası yaratarak binaların pencerelerinin patlamasına neden olmuş ve olayda 1500 kişi yaralanmıştı.

Dünya tehlikede mi? NASA felaketi açıkladı! Göktaşı yaklaşıyor

Bölge Gündem Editör Ekibi
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