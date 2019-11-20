Dünya Televizyon Günü nedir? 21 Kasım Dünya Televizyon Günü hakkında her şey

Dünya Televizyon Günü olmasından dolayı arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Peki Dünya Televizyon Günü nedir? Televizyon ne zaman icat edildi? Nasıl yapıldı? Nasıl bulundu? Tüm merak edilenler haberimizde...

DÜNYA TELEVİZYON GÜNÜ NEDİR?

Tek kanallı dönemler de gösterilen ''Siyah - Beyaz ekran'' dan ''HD'' yayınlara ve ''4K'' görüntü kalitesine kadar uzanan bir teknoloji macerası süren Televizyon için,1999'da BM tarafından alınan kararla her yıl belirlenen ayda "Dünya Televizyon Günü" olarak kutlanıyor.

TELEVİZYONU KİM BULDU?

Bazılarımız için olmazsa olmaz aygıtlardan birisidir televizyon. Olup bitenlerden en kısa sürede haberdar olabildiğimiz, önemli bir bilgi ve tabi ki eğlence kaynağımızdır. Amerika’da insanlar gününün ortalama 6 saatini sadece televizyon karşısında geçiriyor. Günümüzde bu kullanım yavaş yavaş internete doğru kaymakta ve insanların televizyona olan bağlılığı her geçen gün azalmaktadır. Televizyon üzerindeki ilk çalışan ve Televizyonu icat eden kişi John Logie Baird olarak bilinse de televizyonun icadının tarihinde Philo Farnsworth, Charles Francis Jenkins ve Vladimir Kozmich Zvorikin gibi diğer mucitleri de unutmamak gerekir. 1873 yılında Willoughby Smith tarafından, selenyumun elektrik direncinin ışık etkisi ile değişen fotoelektrik özellikleri bulunduğunu keşfetmesiyle başladı. Bu ilkeye göre selenyum üzerine yüksek yoğunlukta ışık düşerse; sinyal kuvvetli, zayıf ışık düşerse sinyal zayıf olacaktır. Bu sinyal dalgalanması özelliğinden faydalanabileceğini düşünen Amerikalı G. R. Carey selenyumlu fotosel taşıyan bir ekran yapabileceğini düşündü.

1884 yılında elektromekanik bir Televizyon için bir patent aldı. Paul Nipkow ‘un icat ettiği elektromekanik televizyon hiç çalışmadı fakat tasarladığı dönen disk ilk Televizyon görüntü rasterizeri olarak kabul edidi.

1897 yılında Karl Ferdinand Braun katot ışınlı tüpü ve katot ışınlı tüp osiloskobunu icat ederek televizyon teknolojisinin gelişmesine önemli katkılarda bulundu. CRT teknolojisi olarak bilinen bu icat, Braun tüpü olarak adlandırıldı. Günümüzde, CRT teknolojisi yavaş yavaş televizyon ve bilgisayar ekranlarında düz ekran teknolojisi, LCD, LED, Plazma gibileriyle yer değiştirdi.

25 Ağustos 1900 tarihinde Paris’te ilki düzenlenen Uluslararası Elektrik Kongresi’nde Televizyon kelimesini ilk kullanan kişi oldu. Bu kongrede sergilenen Televizyon tarihinin ilk prototipleri, basit fotoğraf aktarımları gerçekleştiren mekanik televizyonlardı.

TELEVİZYONUN TARİHSEL GELİŞİMİ

Televizyon 1923 yılında, John Logie Baird tarafından Birleşik Krallık'ın Hastings kasabasında icat edilmiştir. İlk televizyon görüntüsü ise yine Baird tarafından 1926 yılında yayınlanmıştır. Başlangıçta noktalar halinde ve titrek olan görüntülerin kalitesi Baird tarafından geliştirilmiştir. Baird'in televizyon sisteminde mekanik olarak döndürülen diskler kullanmasına karşın aynı dönemde Marconi - Emi sistemi gibi elektronik olarak işleyen rakip sistemler de üretildi.

1930'ların başında televizyon elektronik eşya olarak satılmaya ve geniş kitlelere hitap etmeye başladı. Örneğin 1936 Berlin Yaz Olimpiyatları Almanya'da evlerdeki televizyonlardan izlendi.

TÜRKİYE'DE TELEVİZYON NASIL GELİŞTİ?

Türkiye’de ilk olarak 1953 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından bölgesel olarak ve haftada birkaç saat deneme yayınları başlatıldı. Zaman içinde gelişen televizyon altyapısı TRT’nin İstanbul stüdyoları ve vericisi kurulana kadar TRT’ye de hizmet vermiştir. Ancak TRT Kanunu ile ülkemizde radyo ve TV yayın tekelinin TRT Kurumuna verilmesi üzerine haftada bir yapılan İTÜ-TV yayınlarına son verildi. 1968 yılında TRT siyah beyaz olarak sürekli yayına başladı. Başta tek kanalken sonradan TRT1, TRT2 gibi çeşitli TRT kanalları oluşturuldu. Renkli televizyona geçiş 1980’lerde kısmen gerçekleşti. 1990’lı yılların başında özel televizyon kanalları yayına başladı.

TELEVİZYON NASIL ÇALIŞIR?

Televizyonun temel prensibi ışık enerjisinin elektrik enerjisine çevrildikten sonra yayınlanması ve alınan elektromanyetik sinyallerin tekrar ışık enerjisine çevrilmesidir. Işık enerjisi elektrik enerjisine çevrilmesi fikri 1873 senesinde Selenyum üzerine ışık düşürüldüğünde elektrik direncinin değiştiğinin keşfedilmesi ile başlamıştır.

RENKLİ TELEVİZYON TARİHİ

Renkli televizyon ve renkli yayın aslında ilk olarak John Baird tarafından 1938 yılında gerçekleştirilse de bunun yaygınlaşması 1950'lerin sonlarına doğru başladı. ABD'de NBC kanalı ilk renkli yayını 1954 yılında yaptı. Aynı yıl piyasaya çıkan Westinghouse H840CK15 ise halkın kullanımına sunulan ilk renkli NTSC televizyon olma unvanına sahip.

Günümüzdeki renkli televizyon sisteminin temel ilkeleri, 1951 ile 1953 yılları arasında NTSC (National Televizyon System Committee) tarafından ABD’de ortaya konmuştur. Burada ortaya çıkan zorluk, renkli televizyonla siyah-beyaz televizyon sistemlerinin uyuşması olmuştur. Yani siyah beyaz yayın, renkli televizyondan; renkli yayın da siyah beyaz televizyondan renksiz olarak izlenebilmelidir. Siyah-beyaz televizyonda görüntü, üzerindeki her bir noktanın parlaklık farklılığına göre resim işaretine çevrilebilmesi için bir kamera tüpü yeterliydi. Fakat renkli resim iletişiminde öncelikle kırmızı, yeşil ve mavi renklere ait üç renk türü, işaret bileşeni üretilir.

1909 yılında A.C. ve L.S. Anderson mekanik bir tarama, bir selenyum hücre ve cismin renk bileşenlerini ayıran dağıtıcı bir prizma içeren renkli bir sistem önermişti. Alıcıda bulunan eşzamanlı bir disk renkleri yeniden oluşturuyor ve ekranda gösteriyordu. 1920 lerde H.E. Ives Amerika'da ve Baird İngiltere'de kaba bir biçimde renkli televizyon (uzgörüm) sistemlerini sundular. 1940 da RCA üç «orthicon» çekici ile kırmızı, mavi ve yeşil renklerin herbiri için süzücü kullanarak renkli uzgörümün elektronik ve ışık yöntemini açıkladı. Alıcıda kullandığı üç kineskobun herbiri kırmızı, mavi ve yeşil renge duyarlı fosforlu bir maddeyle kaplı idi. Bu Eş anlı Alan Sistemi (Field Simultaneous System) olarak bilinmektedir. Zincirlemeli Alan sisteminde (Field Sequential System) ise, kırmızı yeşil ve mavi süzücüler çekici tüpü önünde alan taraması ile ve alıcıdaki benzer diskle eşzamanlı olarak dönmektedir. Gözleyici bir kırmızı, bir yeşil ve bir alan bileşenini birbirini hızla izleyecek şekilde görecektir. Böylece bu üç karışım, tek bir doğal resim oluşturacaktır. Bu sistem Dr. P. Goldmark tarafındnan CBS de geliştirildı. 1940 yılında ve savaştan sonra B. Amerika.da gösterildi. Zincirlemeli Alan ve Eşanlı Alan Sistemlerinin her ikisi için de siyah beyaz-resmin üç katı kadar bir görüntü bandı genişliği gerekliydi. Çevrilebilirlik özelliği olmadığı için siyah-beyaz alıcılarla renkli resim alınamazdı. Bununla beraber, CBS'nin de öncülüğü ile 1950 yılına kadar güçlü elektronik meraklıları çevrilebilirlik özelliği olmayan bir sistemin benimsenmesi için baskı yaptılar. Karşıtları ve RCA, kullanılmakta olan 10 Milyon alıcıya göre, çevrilebilirlik özelliğini temel alan görüşü benimsediler. Böylece endüstrinin diğer kesimlerinin yardımıyla, çevrilebilirlik özelliğine göre ilk renkli sistem tamamlanmış oldu ve 8 Aralık 1953 de NTSC tarafından onaylandı.