Dünya Temizlik Günü’nde gönüllüler Kaleiçi’nde buluşacak

Muratpaşa Belediyesi, geçen yıl 158 ülkede 17 milyon kişiyle gerçekleştiren 21 Eylül Dünya Temizlik Günü'nde tarihi Kaleiçi'nde temizlik gerçekleştirecek. Gönüllerinin katılımıyla düzenlenecek etkinlik için Kale Kapsı'nda buluşulacak ve Yat Limanı'na doğru Kaleiçi sokakları temizlenecek.

Muratpaşa Belediyesi, 2008 yılında Estonya'dan ortaya çıkan ve 50 bin kişinin 10 bin ton çöpü 5 saatle toplamasıyla dikkatleri üzerine çeken Let's Do It Vakfı'nın tüm dünyada eş zamanlı gerçekleştirdiği Dünya Temizlik Günü etkinliğine Antalya'dan destek veriyor. 2018 yılında 158 ülkede 17 milyon kişiyle gerçekleştiren etkinlik için Muratpaşa Belediyesi, Antalya'da Let's Do It Türkiye ve JCI Türkiye'yle birlikte tarihi Kaleiçi'nde temizlik çalışması gerçekleştirilecek. Dünyayla eş zamanlı olarak 21 Eylül Cumartesi gerçekleştirilecek etkinlik için Kale Kapsı'nda buluşulacak ve Yat Limanı'na doğru Kaleiçi sokakları temizlenecek. Tamamen gönüllerin katılımıyla gerçekleştirilecek etkinlik, insanlarda farkındalık oluşturarak çöp körlüğünü yenmeyi, çevre kirliliğini azaltmayı ve gençlerin sürdürebilir projeler üretmesini teşvik etmeyi amaçlıyor.

Kaynak: İHA