Dünya Tiyatro Günü’ne özel kutlama

Bursa Büyükşehir Belediyesi, "27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nde özel faaliyetlere imza atacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Dairesi Başkanlığı Kültür Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen faaliyetler sanatseverleri 27 Mart Çarşamba günü tiyatro ile buluşturuyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun "Yok Yere Temaşa Tiyatro Sporu" gösterimi, 27 Mart Çarşamba günü saat 20.00'da Görükle Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun sevilen oyunlarından oluşan özel kareler de Nilay İlçebay'ın fotoğraflarından oluşan sergide görücüye çıkacak. "Dünya Tiyatro Günü" sergisi, 27 Mart itibariyle 1 hafta boyunca Tayyare Kültür Merkezi ve Görükle Gençlik Merkezi'nde izlenebilecek.

Kaynak: İHA