Dünya Tiyatrolar Günü 27 Mart tarihlerinde kutlanıyor. Bugün Dünya Tiyatrolar günü olunca insanlar da internette "Dünya Tiyatrolar Günü resimli, kutlama mesajları 2021" şeklinde aramalar yapmaya başladı. Biz de sizler için haberimizde Dünya Tiyatrolar Günü resimli, kutlama mesajlarını derledik...

Dünya Tiyatrolar Günü kapsamında dünya genelinde kutlama etkinlikleri yapılmaktadır. Dünya çapında tiyatro grupları tarafından kutlanan bu günle ilgili yoğun bir şekilde paylaşımlar da yapılmaktadır. İşte Dünya Tiyatrolar günü kutlamaları için en güzel mesajlar...

Sanata verdiği değeri her fırsatta dile getiren Mustafa Kemal Atatürk, sanatla ilgili çalışmaları her zaman desteklemiştir. Atatürk'ün sanatın değerini anlatan çok güzel sözleri de bulunmaktadır:

Sanattan mahrum bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir. (Kemal Atatürk)



Tiyatro, sanatın tümü gibi bir okuldur. Eğitir, geliştirir insanı, dünyasının sınırlarını genişletir. (Sabahattin Kudret Aksal)



Tiyatro öteki sanatların üstünlüğü, sadece eğlence olarak kalmayıp, genel ahlakı temizleyip araştırılmıştır. (Recaizade Ekrem)

Tiyatrosu olan bir ülkede kötülükler, çirkinlikler, yanlışlıklar sürüp gitmez. (William Hazlitt)

Tiyatro aşka benzer. İnsanı hazin hazin ağlatır. Ama verdiği acının gücünde bir başka tat bulunur. Tiyatro evrene benzer. İnsanı doya doya güldürür. Ama yansıttığı tuhaflıklar, gülerken ağlamak için istekler doğurur. (Namık Kemal)



Tiyatro bir şehrin ocak başıdır. Orada en güzel masallar söylenir, en gerçek sözler duyulur. (Muhsin Ertuğrul)



Tiyatro, toplum kültürünün aynasıdır.

Tiyatro, gönüller arasında bağ kurar.

Tiyatro, kalp perdesini açan bir sanattır.

Tiyatro, adamı insan eden sanattır.

Tiyatrosu olan bir ülkede kötülükler, çirkinlikler, yanlışlıklar sürüp gitmez.

Tiyatrosuz bir toplum yeni doğmuş bir çocuk sayılır.

Tiyatro, toplum kültürünün aynasıdır.

Tiyatro, gönüller arasında bağ kurar.

Tiyatro, kalp perdesini açan bir sanattır.