Dünya üçüncüsü olan Torku Şeker Sporlu Alihan Bayraktar yurda döndü

Kırgızistan'da düzenlenen Dünya İşitme Engelliler Güreş Şampiyonası'nda Milli Takım, ilk kez takım halinde Dünya Şampiyonluğunu elde ederken, Milli takımda Konya'yı temsil eden Torku Şeker Sporlu Alihan Bayraktar da bronz madalya kazandı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Dünya üçüncüsü olan Torku Şeker Sporlu Alihan Bayraktar yurda döndü

Kırgızistan'da düzenlenen Dünya İşitme Engelliler Güreş Şampiyonası'nda Milli Takım, ilk kez takım halinde Dünya Şampiyonluğunu elde ederken, Milli takımda Konya'yı temsil eden Torku Şeker Sporlu Alihan Bayraktar da bronz madalya kazandı.

5. Dünya İşitme Engelliler Gençler ve Yıldızlar Güreş Şampiyonası ve 7. Dünya İşitme Engelliler Büyükler Güreş Şampiyonası, 2-12 Eylül 2023 tarihleri arasında Kırgızistan'ın Bişkek şehrinde devam ediyor. Turnuvada Türkiye'yi 24 Milli sporcu temsil ediyor. Şampiyonada sporcularımız ilk hafta aldıkları başarılı sonuçlarla toplamda 13 madalya ve 2 kupa kazandı. Sporcularımızın aldığı sonuçlarla Grekoromen Takımımız Takım halinde şampiyon olarak, bir ilke imza atarak şampiyonluk kupasını aldı. Konya'yı milli takımda temsil eden ve Dünya 3.'sü olan Torku Şeker Spor'un milli güreşçisi Alihan Bayraktar ise madalyasıyla yurda döndü. Daha önce Avrupa Şampiyonluğunu kazanan, son olarak Temmuz ayında yapılan müsabakada Türkiye Şampiyonu olarak Bişkek'teki İşitme Engelliler Dünya Güreş Şampiyonasına katılma hakkını elde eden Alihan Bayraktar, ay yıldızlı forma ile önemli bir başarıya imza atarak Dünya 3.'sü oldu ve bronz madalya kazandı.

Milli Takım'da Dünya üçüncülüğünü kazanan Torku Şeker Spor'un başarılı sporcusu Alihan Bayraktar, Konya Havalimanında Torku Şeker Sporlu yetkililer, antrenörü ve ailesi tarafından çiçekle karşılandı. Başarılı sporcu Alihan Bayraktar, "Şampiyon olmak isterdim ama ilk turnuvamdı tecrübesizdim. Yine de ülkeme madalya kazandırdığım için çok mutluyum. Takım halinde de ilk kez Dünya şampiyonluğu aldığımız için gururluyum. Ama gelecek sene şampiyonluk sözü veriyorum. Benim bir davam var, çok çalışarak her zaman başarılı olmak istiyorum. Üzerimde emeği olan Torku Şeker Spor Fahri Başkanımız PANKOBİRLİK Genel Başkanı Ramazan Erkoyuncu'ya, kulübüm Torku Şeker Spor'a, antrenörlerime ve her zaman yanımda olan değerli aileme teşekkür ediyorum" dedi.

"Uluslararası arenadaki başarılar gurur verici"

Torku Şeker Spor Fahri Başkanı, PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu ise yurt içinde tüm turnuvalarda madalya alan sporcuların, uluslararası şampiyonalarda da başarılarını devam ettirmelerinden dolayı mutluluk duyduğunu söyledi. Gençleri her alanda olduğu gibi sporda da desteklediklerini ifade eden Başkan Ramazan Erkoyuncu, "Güreş branşı da ehemmiyet verdiğimiz önemli bir şubemiz. İşitme Engelliler Dünya Güreş Şampiyonasında Dünya 3.'sü olan sporcumuz Alihan Bayraktar'ı tebrik ediyor, gözlerinden öpüyorum. Takım halinde ilk kez şampiyon olmaları ve bu takımda da Torku kulübümüzden bir sporcunun madalya kazanması bizleri ayrıca gururlandırmıştır" şeklinde konuştu.

Dünya üçüncüsü olan Torku Şeker Sporlu Alihan Bayraktar yurda döndü

Dünya üçüncüsü olan Torku Şeker Sporlu Alihan Bayraktar yurda döndü

Dünya üçüncüsü olan Torku Şeker Sporlu Alihan Bayraktar yurda döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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