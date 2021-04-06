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  3. Dünya umrunda değil! Karnından bıçaklandı, sedyede şarkı söyledi

Dünya umrunda değil! Karnından bıçaklandı, sedyede şarkı söyledi

Samsun'da gençlerin arasından çıkan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada 3 kişi bıçakla yaralandı. Karnından bıçaklanan bir gencin, sedyede ilk müdahalesinin ardından şarkı söylemesi dikkat çekti.

Dünya umrunda değil! Karnından bıçaklandı, sedyede şarkı söyledi

Samsun'da gençlerin karıştığı kavgada 3 kişi bıçakla yaralandı. Karnından bıçaklanan bir genç, sedyede ilk müdahalesinin ardından şarkı söylemesi dikkat çekti. Olay, saat 15.30 sıralarında Karadeniz Mahallesi Muradiye Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 grup arasında çıkan sözlü tartışma daha sonra bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada sol baldırından bıçaklanan B.K.(17) ve karnından bıçaklanan S.K.(17) Gazi Devlet Hastanesine, başından bıçak saplanan E.A. ise Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

SEDYE ÜZERİNDE ŞARKI SÖYLEDİ

Olayın ardından hastanede ilk tedavisi yapılan S.K.'nin sedye üzerinde yaralı vaziyetteyken şarkı söylemesi dikkat çekti. S.K., kendisini bıçaklayanları tanımadığını söyledi. S.K. ile birlikte hastaneye gelen arkadaşı ise olayı, "Arkadaşım öndeydi. Onu bıçakladılar." sözleriyle anlattı. Kavgada başına bıçak saplanan E. A.'nın(17) ise Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyata alındığını belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Dünya umrunda değil! Karnından bıçaklandı, sedyede şarkı söyledi

Dünya umrunda değil! Karnından bıçaklandı, sedyede şarkı söyledi

Dünya umrunda değil! Karnından bıçaklandı, sedyede şarkı söyledi

Dünya umrunda değil! Karnından bıçaklandı, sedyede şarkı söyledi

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