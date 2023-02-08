Dünya yardım çağrısına kulak verdi! Yardıma koştular!

Kahramanmaraş'ta 7.7'lik deprem sonrası tüm Türkiye ayağa kalkmış ve yardım çalışmaları için bölgeye ekipler sevk edilmişti. AFAD, AKUT, Kızılay gibi birçok kurum ve kuruluş yardım toplamış ve gönüllü arama kurtarma ekipleri bölgeye ulaşmışlardı. Deprem sonrası 4. kod ilan edildikten sonra tüm dünya çağrıya cevap vermişti. Japonya, Yunanistan, İsrail, Çin, İran, Meksika ve birçok ülke arama kurtarma ekibini Türkiye deprem bölgelerine göndermişti. İşte o çağrıya cevap veren ve bugün içinde yola çıkan arama kurtarma ekipleri.

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ÇALIŞMALARA BAŞLAYAN ARAMA KURTARMA EKİPLERİ

Rusya'dan 147, Moldova 55, Polonya 76, Çekya 68, Kazakistan 41 ve Gürcistan'dan 60 kişiden oluşan ekiplerin Türkiye'ye gönderildi. İran 10, Japonya 18, Malezya 75, Hindistan ve Pakistan'dan 50'şer, Tayvan'dan 40 personel gönderilirken Güney Kore, yaklaşık 110 personel göndermeyi planladığını duyurdu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, depremden etkilenen kentlere 200 kişilik ekip gönderildi. İsrail'in göndereceğini iki uçaktan biri, içindeki 167 kişilik asli ekip Adana'ya intikal ederken Lübnan 72, Libya 55 kişiden oluşan arama kurtarma ekibi gönderdi.

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AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Jeff Flake, dün CNN'e yaptığı açıklamada, "ABD'den iki ekip gönderilecek. Biri Fairfax County'den, diğeri de Los Angeles'tan... Her birinde sanırım 70 personel, arama köpekleri ve sağlık görevlileri var. Bize gerekli olanın bu olduğu söylendi" dedi.

ALMANYA

BAŞBAKAN Olaf Scholz, Başbakanlığın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda , “Almanya hükümet temsilcileri olarak Türkiye-Suriye bölgesinden gelen deprem haberlerini şaşkınlık ve endişeyle izliyoruz. Ölü sayısı artmakta. Kurban yakınlarının üzüntülerini paylaşıyor, enkaz altındakilerden endişe duyuyoruz. Almanya tabii ki Türkiye ve Suriye’ye yardım edecektir” açıklamasında bulundu.

Havalimanında düzenlenen basın toplantısının ardından yola çıkan ekip acil durum jeneratörü, çadır, battaniye, uyku tulumu, kamp yatağı ve su arıtma cihazlarından oluşan ilave yardım malzemeleri uçağa yüklendi.

FRANSA

Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, Twitter’dan yaptığı açıklamada, Fransa İçişleri Bakanlığına bağlı 136 kişilik 2 enkaz altı arama ve kurtarma ekibinin Türkiye’ye doğru yola çıktığını belirtti. Akşam saatlerinde bölgede hazır bulunan Fransa arama kurtarma ekibi de bölgede incelemelerde bulunarak çalışmalara katıldı.

CEZAYİR

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'un talimatıyla deprem bölgesine gönderilen 89 kişilik aram kurtarma ekibi Gaziantep havalimanına ulaştı ve enkaz bölgelerinde çalışmalarına başladı.

UKRAYNA

Savaş durumunda olmasına rağmen de Zelensky Türkiye'nin yardım çağrısına cevap vererek Türkçe yaptığı paylaşımında Zelenskiy, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Türk halkına ve Türkiye'deki depremde hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileklerimi iletiyor, tüm yaralılara acil şifalar diliyorum. Bu zor zamanda Türk halkının yanındayız. Afetin sonuçlarının üstesinden gelmek için gerekli yardımı sağlamaya hazırız." ifadelerini kullandı. Açıklamaların hemen ardından ise Ukrayna'dan da 87 kişiden oluşan ekip yola çıktı.