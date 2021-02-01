Dünya yıldızı sahneye çıkıyor! Mesut Özil, Hatayspor maçı kadrosuna alındı!
Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı dünya yıldızı Mesut Özil, hafta içi oynanacak Hatayspor maçı kadrosuna alındı.
Ara transfer döneminde Premier Lig ekibi Arsenal'den Fenerbahçe kadrosuna katılan Mesut Özil, hayalini kurduğu sarı-lacivertli formaya kavuşuyor. Türk asıllı Alman yıldız, Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak olan Hatayspor maçı için kamp kadrosuna dahil edildi.
Fenerbahçe'nin Hatayspor maçı kamp kadrosu şöyle:
Altay, Harun, Gökhan, Uğur, Nazım, Caner, Novak, Sadık, Lemos, Serdar, Attila, Fatih, Gustavo, Ozan, Mert, Mesut, Ferdi, Osayi, Valencia, Thiam, Samatta, Cisse.
Sarı-lacivertlilerin eksikleri ise şöyle:
Tisserand, Sinan Gümüş, Perotti, Pelkas, İrfan Can Kahveci.
Fenerbahçe ile Hatayspor arasında oynanacak zorlu mücadele, Salı günü saat 16.00'da Antakya Atatürk Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşmayı, Suat Arslanboğa, Alpaslan Dedeş ve Mehmet Kısal üçlüsü yönetecek.